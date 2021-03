Gehrden

Über das Wochenende sind die zuletzt steigenden Corona-Zahlen in Gehrden wieder leicht gesunken. Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat für Montag, 8. März, lediglich einen neuen Fall gemeldet. Gleichzeitig sind drei Infizierte genesen. Aktuell sind somit 22 Menschen im Stadtgebiet mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Gehrden 341 Bürger positiv getestet worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gehrden ist ebenfalls gesunken – von 90,1 am Freitag auf 77,2 am Montag. Die Inzidenz in der Region Hannover liegt aktuell bei 103,8. Dieser Wert ist ausschlaggebend für die in der Corona-Verordnung aufgeführten Regelungen.

In der Region Hannover haben sich seit Beginn der Pandemie 32.977 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 826 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren.

Von Dirk Wirausky