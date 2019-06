Gehrden

Die Szenerie wirkt vertraut: Die neunjährige Esma schlägt ihr Buch auf. Dann tippt sie mit ihrem Zeigefinger auf eine Textstelle und fängt an vorzulesen. Erst langsam und mit leiser Stimme, dann wird die Neunjährige sicherer und schneller. Nur an einer Stelle greift Sigrid Niemeyer kurz ein, als Esma ins Stocken gerät. „Ebenfalls“ – die 64-Jährige Rentnerin spricht leise das Wort vor, das der Drittklässlerin nicht so recht über die Lippen gehen will. Der behutsame Anstoß ist wirkungsvoll: Den Rest der Seite liest Esma ohne Hilfe vor. „Manchmal lesen wir nach einem Fehler den Satz noch einmal, manchmal nicht – es soll ja nicht wie in der Schule sein“, sagt die Grafikdesignerin im Ruhestand. Esma nickt und schmunzelt.

„Wer schlecht lesen kann, kommt schulisch nicht mit“

Sigrid Niemeyer ist Leselernhelferin und für sie sind diese Momente zu einer Herzensangelegenheit geworden. Seit 13 Jahren gehört sie in der Gehrdener Ortsgruppe des Vereins „Mentor – die Leselernhelfer“ zu den ehrenamtlichen Kräften. Doch der 2003 in Hannover gegründete Verein hat in Gehrden nicht genügend Helfer – dabei gibt es zurzeit schon rund 45 Lesementoren, die Grundschülern kostenlos helfen, besser Lesen zu lernen. Trotzdem gibt es eine Warteliste mit Kindern. „Viele Erwachsene scheuen sich, weil sie die Aufgabe mit der pädagogischen Arbeit eines Lehrers vergleichen“, weiß Niemeyer. Dabei sei es vor allem wichtig, gern mit Kindern zu lesen und ihnen zuzuhören, sagt die Rentnerin. Den Jungen und Mädchen helfe besseres Lesen dabei, ihre gesamten schulischen Leistungen zu verbessern. „Textaufgaben, Sachkunde – wer schlecht lesen kann, kommt in der Schule nicht mit“, sagt Niemeyer. Deshalb stehe der Verein in engem Kontakt mit den Grundschulen.

Erfolge zeigen sich schnell

Niemeyer hat in den vergangenen Jahren durchschnittlich drei Kinder gleichzeitig betreut – jeweils an zwei Nachmittagen pro Woche. Die Rentnerin schwärmt von den Erfolgen. Die neunjährige Esma habe sie kürzlich sehr stolz gemacht, sagt die Rentnerin. „Sie hat ihr neues Lesebuch ganz alleine durchgelesen – in ihrer Freizeit und freiwillig“, sagt Niemeyer. Auch die Neunjährige freut sich über ihre Erfolge: „Ich kann schon viel besser lesen und habe auch in Deutsch eine gute Note“, sagt sie. Ebenso wie rund 80 Prozent der von den Mentoren betreuten Kinder hat auch Esma ausländische Wurzeln. „Meine Mutter kommt aus der Türkei“, erzählt das zweisprachig aufgewachsene Mädchen.

In entspannter Atmosphäre Spaß am Lesen vermitteln

Wie lange Esma noch zu Niemeyer kommen wird, um ihr Lesen zu verbessern, können die beiden selbst entscheiden. „Im Durchschnitt bleiben die Kinder etwa ein Jahr lang bei einem Lesementoren“, weiß Niemeyer. Vorgelesen werde nach Absprache in der Schule, in der Familie des Kindes oder bei dem Mentoren. Sie wirbt für die Aufgabe. „Wir sind keine Konkurrenz zu Nachhilfekräften, es soll in entspannter Atmosphäre Spaß am Lesen vermittelt werden“, sagt Niemeyer. Es sei auch möglich, freiwillig an Seminaren für Mentoren teilzunehmen. „Wir Leselernhelfer treffen uns auch oft zum Erfahrungsaustausch“, sagt Niemeyer.

Bürger, die Interesse an der ehrenamtlichen Tätigkeit haben, können sich bei Deltev Büttner unter Telefon (05108) 5371 oder bei Sylvia Stegemann unter (0157) 76343133, melden.

Von Ingo Rodriguez