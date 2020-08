Lemmie/Degersen

Kaum Platz für entgegenkommende Radler, zugewuchert von Sträuchern und Büschen, aber auch eine gefährliche Sichtbarriere für Fahrer von landwirtschaftlichen Fahrzeugen: Der stellenweise völlig verwilderte Rad- und Fußweg zwischen Lemmie und Degersen wird immer mehr zu einem Sicherheitsrisiko. „Dieser Weg ist streckenweise völlig zugewachsen“, sagt Lemmies Ortsbürgermeister Hilmar Rump. Etwa zwei Wochen liege es mittlerweile bereits zurück, dass er die zuständige Straßenmeisterei Wennigsen auf den schlechten Zustand des Rad- und Fußweges hingewiesen habe. Passiert sei aber nichts.

„Zustand ist unzumutbar“

Rump ist deshalb verärgert. „Es heißt, wir sollen alle aufs Fahrrad umsteigen, aber dann kommt so etwas, und wir können unsere Radwege nicht einmal gefahrlos nutzen.“ Empört ist wegen des zugewucherten Weges auch Anne Reinel aus Lemmie. Sie sorgt sich um die Sicherheit von Gehrdenern und Wennigsern, die den Radweg entlang der Landesstraße 391 zwischen Lemmie und Degersen nutzen. Der Weg sei immerhin auf einer Strecke von rund 20 Metern stellenweise so stark bewachsen, dass teilweise weniger als ein Meter Platz zur Verfügung stehe. Das sei ein unzumutbarer Zustand, kritisiert sie. „Harsches Kraut wächst so weit auf den Weg, dass Radfahrer und Fußgänger deutlich beeinträchtigt sind – wenn nicht sogar gefährdet. Bei entgegenkommendem Verkehr kommt man nicht aneinander vorbei“, sagt sie.

Auf dem Fuß- und Radweg zwischen Lemmie und Degersen ist derzeit wegen überwuchernder Büsche und Sträucher für zwei entgegenkommende Radfahrer kaum ein Durchkommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Realverband hält Situation auch für gefährlich

Probleme bereitet der ungepflegte Zustand aber auch Fahrern von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. „Beim Rangieren und Abbiegen von Feldwegen auf die Landesstraße tragen zugewucherte Bereiche entlang von Wegen zur Verschlechterung der Sichtachsen bei“, sagt Heinrich Möller, der Vorsitzende des Realverbandes Lemmie. Er habe deshalb schon vor mehreren Wochen, und zuletzt sogar erst am Montag, auf das Problem bei der zuständigen Straßenmeisterei Wennigsen hingewiesen. Die Antwort empört ihn immer noch: Demnach könne das Gestrüpp derzeit noch nicht zurückgeschnitten werden, weil eine dafür notwendige Maschine zwar schon bestellt, aber noch nicht ausgeliefert worden sei, berichtet Möller von seinem Telefonat. „Das ist doch keine Antwort“, findet er.

Die Lemmierin Reinel ist aber auch um das Wohl von Fußgängern besorgt. „Vor allem, wenn ich abends im Dunklen dort lang gehe, fühle ich mich nicht wohl“, sagt Reinel. Sie befürchte aber ohnehin, dass es dort bald zu Unfällen komme. „Zumindest, wenn dort nicht umgehend etwas getan wird“, sagt die Frau. Immerhin sei der Weg sehr stark frequentiert. „Immer mehr Menschen steigen aufs Rad um, pendeln von Degersen nach Lemmie oder umgekehrt – oder gehen zwischen den Orten einfach mit ihren Hunden spazieren“, sagt sie.

Der Fuß- und Radweg zwischen Lemmie und Degersen wird von Radfahrern und Spaziergängern genutzt. Quelle: Ingo Rodriguez

Straßenmeisterei will sich am Mittwoch äußern

Dass die Straßenmeisterei den Weg offenbar nur wegen einer bislang nicht ausgelieferten Maschine nicht freischneidet, ist für Reinel unverständlich. „Das Gestrüpp könnte man einfach mit einer Gartenschere stutzen“, sagt sie. Gegenüber dieser Zeitung bestätigte die Straßenmeisterei diesen Grund für die wochenlange Tatenlosigkeit aber bislang noch nicht. Für eine offizielle Stellungnahme war am Dienstagnachmittag niemand mehr zu erreichen. Am Mittwoch werde sich jedoch jemand zu der Angelegenheit äußern, kündigte ein Mitarbeiter an.

Von Lisa Malecha und Ingo Rodriguez