Der ganz große Ansturm mit 240 Besuchern ist beim diesjährigen Sommerfest im Gehrdener Freibad ausgeblieben. Betriebsleiter Alexander Dreger sieht eine mögliche Ursache an dem Termin mitten in den Schulferien. Deshalb werde es am Wochenende, 17. und 18. August, eine Neuauflage geben. „Dies ist das erste Wochenende nach den Ferien, und ich rechne mit mehr Besuchern“, sagte der 37-Jährige. Guter Dinge ist auch DLRG-Ortsgruppenchef Kai Stahn. „An diesem Wochenende können wir auch wieder einen Tauchschnupperkurs mit unserem Tauchlehrer Ralf Schreyer anbieten“, sagt er.

Junge Badegäste stört die geringe Besucherzahl beim Sommerfest im Delfibad nicht

Die Kinder- und Jugendlichen hat es nicht gestört, dass sie kurz nach Beginn des Badespaßes fast unter sich blieben. „So haben wir richtig viel Platz und können auch unbesorgt vom Beckenrand springen“, sagt die zwölfjährige Charlotte erfreut. Sie hatte sich mit ihren Freundinnen Leni und Alina (beide 13) verabredet. Genug Platz finden die Jungen und Mädchen auch auf der Riesenkrake. „Das macht richtig viel Spaß“, jubelt der achtjährige Benno. Und auch die sieben Jahre alte Louisa findet der Krake einfach „gigantisch“. Auf der Flamingo-Badeinsel machen es sich derweil Johanna (8), Greta (9), Gabi (8) und Filip (6) bequem. Den Sommertag im Freibad genießen Jamilia (14), Victoria (13) und Carolina (14) aus Benthe. „Wir kommen immer ins Delfibad. Es gefällt uns auch deshalb so gut, weil wir hier in Gehrden zur Schule gehen“, erzählen die drei Freundinnen.

Schwimmmeister zieht positive Bilanz

Am Ende des Badespaßes zieht Dreger aber doch ein positives Fazit. „Im Laufe des Tages sind noch einige Besucher gekommen. Sie haben wohl erst abgewartet, ob es zumindest von oben trocken bleibt“, sagt Dreger schmunzelnd, der seit 2016 als Betriebsleiter im Delfibad tätig ist.

In der vom Förderverein Jupa & Friends ausgeliehenen Hüpfburg amüsieren sich nicht nur Kinder und Jugendliche. Gleich zu Beginn des Festes testeten Alexander Dreger und Kai Stahn das Spielgerät. „Es macht wirklich Spaß“, sind sich beide auch gleich einig.

Seit Eröffnung der Sommerbadesaison Ende April haben 9375 Gäste das Bad besucht, davon allein 3000 vom 24. bis 30. Juni. „Das ist natürlich für eine Woche ein tolle Zahl, aber das Wetter war ja auch super“, sagt Dreger.

Am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18 August, gibt es in der Zeit von 11 bis 17 Uhr nun erneut ein Sommerfest. Davor wird von Freitag auf Sonnabend, 9. und 10. August, die traditionelle Übernachtung im Zelt im Rahmen der Ferienpassaktion angeboten, das wie in den vergangenen Jahren von der DLRG-Ortsgruppe Gehrden organisiert wird.

