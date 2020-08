Gehrden

Zeugen haben am Sonntagabend einen Einbruch in die Grundschule Gehrden vereitelt. Die Gehrdener hatten gegen 18.45 Uhr das Klirren von Scheiben vernommen, das aus Richtung der Grundschule am Langen Feld zu kommen schien.

Die Zeugen gingen dem Geräusch nach und schauten an der Grundschule vorbei, wo sie zwei Mädchen in Richtung Lange Feldstraße weglaufen sahen. Laut Polizei hatten die Mädchen mit Steinen und Dachziegelstücken ein Fenster des Schulbüros zerstört.

Beobachter beschreiben die Mädchen als etwa 15 Jahre alt. Eine eine hatte blondes Haar, die andere dunkelbraune Haare. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 71 15 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha