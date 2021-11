Gehrden

„Das Testzentrum“ aus Hannover bietet Corona-Schnelltests im Bereich der Fußgängerzone an der Kirchstraße an. Die mobile Teststation ist von 8 bis 13 Uhr, zunächst jedoch nur dienstags, donnerstags und am Sonnabend geöffnet. Ab der kommenden Woche ist geplant, dass das Testmobil an allen Wochentagen, außer sonn- und feiertags in der Innenstadt steht. Terminbuchungen und weitere Informationen können im Internet unter das-testzentrum.de abgerufen werden. Eine weitere Testmöglichkeit besteht am Rewe-Markt an der Nordstraße.

Von Uwe Kranz