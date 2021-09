Lenthe

So voll wie am Sonntag ist es selten in Lenthe: Der Dorfflohmarkt in dem Gehrdener Ortsteil lockte zahlreiche Besucher in den kleinen Ort. Um die Aktion in der Pandemie auf die Beine stellen zu können, musste der Verein „Wir für Lenthe“ einige Hürden nehmen. „Es gab tatsächlich Auflagen“, sagte der Vereinsvorsitzende Jürgen Scholz. Standbetreiber sollten auf ihren Grundstücken selbstständig auf die Einhaltung der Abstände achten. Über den Erfolg des Flohmarktes freute sich Scholz von Herzen. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte er.

Mit 44 Ständen waren bei diesem zweiten Dorfflohmarkt im Vorfeld genauso viele Verkaufsstellen angemeldet worden wie bei der ersten Auflage im Sommer 2019. Zu den gemeldeten Ständen seien aber noch Angebote kurzentschlossener Lenther dazu gekommen, berichtete Scholz. Insgesamt seien es auf diese Weise in diesem Jahr mindestens 50 improvisierte Läden gewesen, schätzte er.

Suppen und Gegrilltes im Dorfhaus

Bei Caroline Schlienkamp (links) und Heidi von Richthofen gibt es Löffelerbsen- und Kürbissuppe. Quelle: Finn Bachmann

Ähnlich positiv überzeugt zeigte sich Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. „Der Flohmarkt ist die erste große Aktion dieses Jahr“, sagte er. Andere Projekte hätten wegen der anhaltenden Pandemie nicht stattfinden können. Für das im Mai eröffnete Dorfhaus war der Flohmarkt dementsprechend auch eine Art Premiere: Zum ersten Mal wurden hier die Besucher einer großen Dorfaktion bekocht. Die ehrenamtlichen Köchinnen Caroline Schlienkamp und Heidi von Richthofen erwarteten hungrige Flohmarktgänger dort mit einer Löffelerbsen- und einer Kürbissuppe. Außerdem konnten sich die Besucher am Dorfhaus mit Fleisch vom Grill versorgen. Für das Team hinter dem Speisenangebot war der Flohmarkt etwas Besonderes. „Das ist das, woran man sich erinnert“, sagte Katharina Scharmann.

Grillmeister Joachim Müller-Blanck (von links), Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling und der Vorsitzende des Vereins „Wir für Lenthe“, Jürgen Scholz. Quelle: Finn Bachmann

Dagmar und Norbert Brüning nutzten den Tag, um ihre persönlichen Antiquitäten zum Kauf anzubieten. Die Beiden verkauften zum ersten Mal auf einem Flohmarkt. „Geld verdienen ist wirklich nicht im Vordergrund“, erklärte Norbert Brüning. Vielmehr gehe es darum, Spaß zu haben und Bekanntschaften zu machen. Dagmar Brüning sah noch einen anderen Vorteil am Handel mit Gebrauchtwaren. „Es ist auch nachhaltig“, sagte sie. Ihrer Meinung nach ist es sinnvoll, wenn nicht mehr benötigte Gegenstände einen Nachbesitzer finden anstatt in den Müll zu wandern.

Heidrun Tatje besucht mit ihrem Mann Friedrich regelmäßig Flohmärkte. „In dieser Zeit macht das doppelt Spaß“, erzählte sie. Viele andere Beschäftigungen seien zurzeit nun mal nicht möglich. Auf einem Flohmarkt finde man immer wieder Dinge, die einen ganz persönlichen Wert haben, erzählte sie.

Chiara Flores (links) und Lea Thelemann bieten selbst gebackene Waffeln an. Quelle: Finn Bachmann

Für den kleinen Hunger hatten Chiara Flores und Lea Thelemann vorgesorgt. Sie verkauften an ihrem Stand frisch gebackene Waffeln. „Man kennt das von Flohmärkten, das kommt immer gut an – besonders bei kleinen Kindern“, erzählte Thelemann. Für sie hatte der Flohmarkt auch einen großen sozialen Aspekt. „Man redet auch viel mit Menschen“, sagte die Sechzehnjährige. Nach einer langen Zeit sozialer Distanz sei es schön gewesen, mal wieder von vielen Leuten umgeben zu sein.

Von Finn Bachmann