Gehrden

Die Stadt Gehrden hat ein neues Jugendparlament. Im Jugendpavillon (Jupa) gab der Wahlvorstand am Freitagabend nach der etwa einstündigen Auszählung der Stimmen das amtliche Wahlergebnis bekannt. In dem neuen Gremium sollen künftig 13 Nachwuchspolitiker und ein beratendes Mitglied die Interessen aller Kinder und Jugendlichen im Stadtgebiet vertreten – mit einem Rede- und Antragsrecht im Rat der Stadt. Die meisten Stimmen bekam der 15-jährige Tobias Butzer vom Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG), vor dem 17-jährigen MCG-Schüler Johannes Schäftlein. Beide hatten bereits zuvor im Jugendparlament gesessen.

„Ich bin sehr glücklich und freue mich auf die Aufgaben“, sagte Butzer. Als Vertreter mit den meisten Stimmen ist er nun auch der Favorit auf den Posten des Jugendbürgermeisters. Für die konstituierende Sitzung des Gremiums gibt es laut Wahlleiter Christian Hilgers aber noch keinen Termin. „Den Zeitpunkt legt der Bürgermeister fest“, sagte Hilgers.

Nur 21,4 Prozent der Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab

Hilgers hatte zuvor mit Jugendpfleger Benjamin Rosebrock das Wahlergebnis bekannt gegeben: Von den 13 gewählten Jungparlamentariern gehen acht zur Oberschule, fünf besuchen das MCG. Bei den Wahlen in den Schulen sowie im Jupa hatten vom 13. bis 17. Januar genau 321 von insgesamt 1497 Wahlberechtigten im Alter von zwölf bis 21 Jahren ihren Stimmzettel abgegeben. „Das ist eine Wahlbeteiligung von 21,4 Prozent“, berichtete Frank Born von der Stadtverwaltung. Bei der Wahl vor zwei Jahren hatten sich 22,1 Prozent beteiligt.

Frank Born (von links), Wilhelm West und Christian Hilgers leeren eine Wahlurne. Quelle: Ingo Rodriguez

Weil jeder Wähler insgesamt drei Kandidaten auf seinem Zettel ankreuzen durfte, wurden laut Born insgesamt 900 Stimmen ausgezählt. Ein Zettel war ungültig. Auf den 15-jährigen Butzer entfielen 171 Stimmen, den 17-jährigen Schäftlein wählten 131 Schüler. Die 13-jährige Melissa Rottmeier von der Oberschule erzielte zwar mit 17 Stimmen das geringste Ergebnis. „Sie wird aber ohne Stimmrecht als beratendes Mitglied dazugehören und ist erste Nachrückerin, wenn ein Vertreter ausscheidet“, sagte Hilgers.

Auszählung: Christian Hilgers (rechts) meldet im Wahlvorstand Britta Häupl (links) und Frank Born (Zweiter von rechts) von der Stadtverwaltung sowie Antje und Wilhelm West die Verteilung der Kreuze auf den Stimmzetteln. Quelle: Ingo Rodriguez

Viele Schwierigkeiten in der vergangenen Wahlperiode

Genau das war in der vergangenen Wahlperiode häufig geschehen. Während der zweijährigen Amtszeit hatten mehrere Nachwuchspolitiker aus verschiedenen Gründen ihr Mandat niedergelegt. Vor dieser Wahl hatten auch der bisherige Jugendbürgermeister Emre Ölcen sowie Stellvertreterin Asli Saricam auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Von den insgesamt 14 aufgestellten Bewerbern waren nur vier bereits in der vergangenen Wahlperiode dabei.

Aus Sicht von Butzer und Schäftlein, den beiden erfolgreichsten Kandidaten der Neuwahl, waren auch Schulstress und Abiturphasen Gründe für einige Vertreter, ihr Mandat niederzulegen. „Wir hatten aber auch Startschwierigkeiten und mussten erst unsere Rolle im Verwaltungssystem finden“, räumte Schäftlein ein. Erst zum Ende der Wahlperiode seien unter anderem mit einem Antrag im Rat erste Erfolge verzeichnet worden. „Auf einer Fläche an der Mergelkuhle sollen nun Steinbänke und Tische aufgestellt werden“, sagte Schäftlein. Zuvor ausgebliebene Erfolge seien motivationshemmend gewesen.

Zur Galerie 13 Nachwuchspolitikern vertreten künftig die Interessen der Jugendlichen in Gehrden. Der 15-jährige Gymnasiast Tobias Butzer bekam bei der Wahl die meisten Stimmen.

Jugendparlament wünscht sich mehr Unterstützung

Für die neue Wahlperiode haben sich die Mandatsträger viel vorgenommen. „Wir wollen die Sitzungen weniger formell abhalten“, sagte Schäftlein. Außerdem sei mehr Unterstützung aus den Reihen der Ratspolitiker wünschenswert, fügte der ebenfalls wiedergewählte Niclas Hischke (15) von der Oberschule hinzu. Der 22-jährige CDU-Ratsherr Kai Schönwald bestätigte dies als einziger anwesender Ratsherr. Auch er wünsche sich künftig etwas mehr Beistand aus dem Rat für das Jugendparlament. „Die jungen Leute müssen doch erst lernen, wie man aus ihren Wünschen politische Anträge macht“, sagte er. Britta Häupl von der Stadtverwaltung versprach Besserung. „Es ist im Interesse aller, wenn wir mehr darauf achten, wie wir das Jugendparlament extern begleiten“, sagte sie.

Die Schwierigkeiten hatten sich zuletzt auch auf die Termin- und Kandidatensuche für die Neuwahl ausgewirkt. „Das war alles auf den letzten Drücker, deshalb sind wir froh, dass wir mit Infoständen, Flyern und Werbung bei den Wahlbenachrichtigungen 14 Bewerber gefunden haben“, sagte Butzer. In zwei Jahren soll auch eine Onlinewahl möglich sein. Butzer hat sich vorgenommen, das Jugendparlament zu etablieren. Die 16-jährige Johanna Langhardt von der Oberschule will als Neuling dabei mithelfen. Bei ihr habe ein Schulprojekt großes Interesse an der Politik geweckt. „Ich will für die Jugendlichen viele Dinge erreichen und ihre Interessen unterstützen“, kündigte sie an.

Diese 13 Schüler sitzen im Jugendparlament Im neuen Jugendparlament der Stadt Gehrden sind insgesamt 13 Nachwuchspolitiker und ein beratendes Mitglied vertreten. Vom Matthias-Claudius-Gymnasium sind Tobias Butzer (15), Johannes Schäftlein (17), Jona Vitt (12), Hannah Spieker (15) und Niclas Vitt (14) gewählt worden. Von der Oberschule kommen Hanan Arabo (15), Yasmin Fergin (15), Niclas Hischke (15), Melanie Nitschaew (16), Clemens Schäftlein (14), Julian Hischke (14), Johanna Langhardt (16) und Lienhard West (12). Oberschülerin Melissa Rottmeier (13) ist beratendes Mitglied.

Von Ingo Rodriguez