Gehrden

„Ein Feuerwerk aus Endorphinen“ schien die Gehrdener am Freitagabend im Bürgersaal erfasst zu haben: Der Song von Andreas Bourani war nicht nur Teil des Programms von Musiker und Entertainer Marc Masconi, er beschreibt die Veranstaltung womöglich auch am Besten.

Am Freitagabend lud Masconi im Gehrdener Bürgersaal zum Mitsingen ein: „We sing!“ lautete der Titel des Programms, dessen Idee laut Künstler bei einem früheren Auftritt in Gehrden geboren worden sei. Die etwa einhundert zahlenden Gäste waren schon beim ersten Song, dem Udo-Jürgens-Hit „Aber bitte mit Sahne“, laut dabei.

Zur Galerie Im Bürgersaal in Gehrden sang jeder mit.

Besucher sind wesentlicher Teil der Show

Der Unterschied zu vielen anderen Musik-Events: Nicht etwa der Künstler und seine Show standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Es waren vielmehr die Zuschauer selbst, die sich im zweigeschossigen und modern eingerichteten Bürgersaal eingefunden hatten. Selten war der Begriff Zuschauer so unpassend, wie bei der Beschreibung dieser Veranstaltung. Die Besucher wurden nämlich aktivster Teil der Nummer. Die Show lässt sich wohl am besten mit einem Gospel-Chor vergleichen. Besser noch mit dem Moment, in dem das Publikum mitgerissen wird und anfängt, in den Gesang einzusteigen und mitzuklatschen. Bei Masconis Show gleich von Beginn an.

Für Zuschauer – pardon – Mitsinger Björn Friedrich war das auch der Grund, die Veranstaltung zu besuchen: „Ich war schon früher einmal bei solchen Rudelsingen“, sagt er, „deshalb bin ich auch heute dabei. Die Show von Marc Masconi reißt echt mit.“ Länger mag er keine Auskunft geben. Er muss schnell wieder rein. Gerade grölt die Masse „Beinhart wie ein Rocker!“ von Torfrock. Hymne aller Fans der Werner-Spielfilm-Reihe.

„Ein Hoch auf uns!“

Masconi belässt es an diesem Abend jedoch nicht bloß bei deutschen Songs. Klassiker wie „Dancing Queen“ von Abba oder „Country Roads“ von John Denver runden das Programm ab. So war im vielfältigen Aufgebot für wohl jeden etwas dabei. Und wenn man mal nicht so textsicher war, konnte man die Songtexte, vom Beamer an die Wand projiziert, ablesen. Damit dies reibungslos klappte, hatte Masconi extra seine Frau mitgebracht: „Es ist schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann“, scherzte der Musiker, ehe er direkt wieder auf seinem Klavier in die Tasten haute.

Unter Applaus kündigte Masconi noch während der Show an: „Keine Sorge, Gehrden! Am 14. Dezember bin ich schon wieder da.“ Dann aber selbstverständlich mit der Weihnachtsedition seiner Mitmach-Show. Kein Wunder, dass die Gehrdener das „Ein Hoch auf uns!“ im Bourani-Song ganz besonders laut sangen.

Von Patrick Schiller