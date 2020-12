Hannover

Die Suche nach einem Standort für ein neues Busdepot für Regiobus nimmt kuriose Züge an: Vor einigen Wochen hatte der Gehrdener Rat den Wunsch des Busunternehmens abgelehnt, die neue Anlage in der Stadt zu bauen. Jetzt könnte das Busdepot auf dem Nachbargrundstück entstehen, allerdings in der Nachbarstadt Ronnenberg. Denn die Stadt hat dem Busunternehmen ein Grundstück angeboten, dass nur einen Steinwurf vom Wunschgrundstück entfernt liegt.

„Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland “

Regiobussprecher Tolga Otkun bestätigt am Dienstag entsprechende Gespräche seines Unternehmens mit der Stadt Ronnenberg. Regiobus und die Region hatten die Pläne jüngst in einer nichtöffentlichen Sitzung des Stadtplanungsausschusses in Ronnenberg vorgestellt und diese sind, anders als in Gehrden, auf das Wohlwollen der Politik gestoßen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen, betonte Otkun. Nach der Absage von Gehrden hatten sich auch Springe, Wennigsen und Seelze gemeldet und sich für den neuen Betriebshof angeboten. Außerdem gibt es für Ronnenberg noch einen weiteren Standort-Vorschlag. „Wir schauen uns alle Standorte genau an und entscheiden dann“, betonte der Sprecher.

Regiobus bezeichnet den geplanten Betriebshof ganz unbescheiden als „Vorzeigeprojekt für ganz Deutschland“. Auf einer Fläche von bis zu rund 70.000 Quadratmetern ist ein Gelände geplant mit Ladesäulen für Elektrobusse und den Möglichkeiten, Wasserstoffbusse zu betanken und zu warten. Vorgesehen sind Stellplätze für 140 Busse, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise für 200 Busse. Neben den Hallen sind auch Werkstätten, ein Verwaltungsbereich und ein Parkhaus für die Mitarbeiter sowie eine Betriebskita geplant. Die Kosten liegen bei mindestens 60 Millionen Euro. Wenn der Betriebshof in Betrieb geht, soll er die Standorte in Eldagsen sowie in Wunstorf ersetzen. Der Betriebshof soll eigentlich im Jahr 2024 oder 2025 in Betrieb gehen.

Gehrden wollte Platz für einheimische Betriebe

Die Pläne von Regiobus am zunächst auserwählten Standort in Gehrden wurden zum Entsetzen des Unternehmens und der Regionspolitik durch eine Ratsmehrheit aus CDU, Grünen und der AfD torpediert. Die drei Fraktionen stemmen sich gegen das „Megaprojekt“, wie es in Gehrden genannt wird. Das Hauptargument: Einheimische Betriebe, die in der Nähe des geplanten Areal bereits ihren Sitz hätten, könnten sich nicht erweitern, weil Regiobus eine große Fläche blockiere. Die Gegner hatten auch ein fehlendes Verkehrskonzept beklagt.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein