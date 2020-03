Gehrden/Ronnenberg

13.10 Uhr. Schulschluss am Matthias-Claudius-Gymnasium in Gehrden. Die Schüler strömen in Scharen aus dem Gebäude. Es nieselt, der Wind weht. Trotzdem ist die Stimmung gut. „Was soll ich denn nun machen?“, fragt ein Mädchen ihre Freundinnen. „Ich hab jetzt zwei Wochen nichts zu tun“, fügt sie hinzu. Dann lachen die drei und spazieren die Straße hinab Richtung Innenstadt. „Die Stimmung ist komisch“, sagt Schulleiter Christian Schmidt. „Aber ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen.“

In den vergangenen Tagen herrschte Verwirrung an den Schulen. Dabei ging es um die Frage, ob ab Montag der Unterricht ausfällt, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Am Freitagmittag wurde dann von offizieller Seite bekannt gegeben, dass neben Kitas und Hort alle Schulen im Land bis einschließlich 18. April geschlossen bleiben. Doch wie sind die Einrichtungen darauf vorbereitet, und wie bewerten die Schulleiter die Maßnahme?

Wird in Gehrden digital unterrichtet?

„Ich halte diesen Schritt für unabdingbar“, sagt Carsten Huge, Leiter der Gehrdener Oberschule. Natürlich seien gewisse Hygienestandards und Vorsichtsmaßnahmen bereits verschärft worden. Doch das reiche nun eben nicht mehr aus. Er stehe voll hinter der Entscheidung des Ministeriums. Vor dem Hintergrund, dass es Notbetreuung für Kinder bis zur achten Klasse geben soll, deren Eltern in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit tätig sind, sei auch an alle gedacht.

In hohem Maße hänge die weitere Vorgehensweise von der Ausstattung der Schule ab. Die Gehrdener Oberschule etwa sei voll digitalisiert, was sich in Situationen wie diesen bewähre. Davon ist Huge überzeugt: „Bei uns hat jeder Schüler ein Tablet, beziehungsweise ein elektronisches Endgerät, wie es offiziell heißt.“ Damit könne theoretisch eine gewisse Form von Unterricht weiterhin organisiert werden.

Es laufe sowieso schon alles über das Schulnetzwerk, alles sei digital abrufbar. Was in den kommenden Wochen wegfalle, sei der Frontalunterricht. Huge scheint gelassen. Er habe in den vergangenen Wochen stets versucht, transparent zu arbeiten. „Ich habe sensibilisiert, ohne Panik zu verbreiten“, beschreibt er sein Verhalten. Die Lage stresse ihn nicht.

Schulleiter stehen hinter den Schließungen

Für die Lehrkräfte, so Huge, heißt das aber nicht, dass sie frei haben. Sie müssten „individuellen Verpflichtungen“ nachkommen. Was genau das bedeutet, werde sich zeigen. Wichtig für ihn: Nicht den Kopf in den Sand stecken. „Wir müssen jetzt Optimismus verbreiten und die Dinge gut organisieren.“ Die Schulen stünden in engem Kontakt zueinander und zur Stadt. „Es läuft“, sagt Huge.

Von der Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen, zeigt sich auch Kay Warneke, Leiter der Marie-Curie-Schule in Ronnenberg, überzeugt. „Wir hatten an unserer Schule keinen Verdachtsfall. Aber wenn wir erst einen hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir das bei 1500 Schülern vervielfältigen, hoch“, vermutet er. Deshalb seien die Vorsichtsmaßnahmen angebracht.

In Ronnenberg ist digitaler Unterricht nicht möglich

Im Gegensatz zur Oberschule in Gehrden können Schüler und Lehrer an der Marie-Curie-Schule leider noch nicht auf das Intranet als digitale Lernplattform zurückgreifen. „Das ist für August geplant. Derzeit gibt es noch nicht die Möglichkeit“, erklärt Ute Lendeckel, didaktische Leiterin der Einrichtung. Warneke betont aber, dass versucht werde, den Schülern „sinnvolle Aufgaben mit nach Hause zu geben“. Was genau die 130 Lehrer in den kommenden Wochen zu tun haben, müsse nun intensiv erarbeitet werden.

Christian Schmidt vom MCG sagt dazu: „Die Lehrkräfte kommen normal zur Schule.“ Neben der Notbetreuung stünden die Pädagogen nun in der Verantwortung, sich auch in der unterrichtsfreien Zeit mit Aufgaben für die Schüler zu befassen, sich gegebenenfalls deren Hausaufgaben anzuschauen. Auch das MCG sei technisch gut aufgestellt, betont der Schulleiter. Über die Onlineplattform sei rege Kommunikation möglich. „Das versuchen wir auf jeden Fall.“

„Das haben wir so noch nie erlebt“

Auch er stehe voll und ganz hinter der Entscheidung. „Die Gesundheit hat oberste Priorität“, betont er. Das Ministerium habe die bestmögliche Entscheidung getroffen, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Ich glaube, wir müssen jetzt etwas Geduld haben. Aber dann wird die Maßnahme greifen.“

Ob die Kinder und Jugendlichen sich tatsächlich zu Hause an die Schreibtische setzen, bleibt abzuwarten. Zumal es sich um eine Situation handele, die „wir so noch nie erlebt haben“, wie Christian Schmidt betont. Er habe bei einigen Schülern sogar Enttäuschung vernommen. Etwa, weil alle Klassenfahrten bis zu den Sommerferien ausfallen.

Doch bei den meisten Jugendlichen sei die Stimmung ausgelassen, was auch Warneke bestätigt. Als er die Durchsage gemacht habe, dass der Unterricht ausfalle, sei „ein Beben zu spüren“ gewesen. „Die Schüler freuen sich natürlich.“

Zur Galerie Freude oder doch eher Enttäuschung? Wir haben die Schüler dazu befragt, was sie von den Schulschließungen halten.

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger