Gehrden

Die Kinder des Margarethenkindergartens dürfen sich freuen. Sie bekommen vom Gehrdener Deutschen Roten Kreuz (DRK) neben einer Geldspende von 50 Euro drei Johannisbeersträucher geschenkt.

Mit den Pflanzen verfolgen das DRK und das Personal des Kindergartens auch pädagogische Ziele. „Die Kinder können über das Jahr beobachten, wie sich Pflanzen entwickeln“, sagt Susanne Specka vom DRK. Die Verwendung der Früchte soll ebenfalls gemeinsam erörtert werden, berichtet die Leiterin der Kita Eva Feister. „Die Kinder sollen auch Obst kennenlernen“, sagt sie. So könnte der Nachwuchs nebenbei für Gefahren sensibilisiert werden. „Was darf man nicht essen?“ ist laut Feister eine Frage, der sie mit den Kindern gemeinsam auf den Grund gehen möchte. Die Johannisbeeren dürfe man aber verspeisen und werde sie gemeinsam verarbeiten, sobald sie reif sind.

Am neuen Standort der Sträucher stand zuvor ein Spiel-Tipi

Erst Anfang diesen Monats hatte Feister die Leitung der Einrichtung übernommen. Zuvor war Sybille Rohrlapper für den Kindergarten zuständig gewesen. Das DRK sei mit der Idee auf sie zugekommen, einen Baum auf dem Kita-Gelände zu pflanzen, berichtet Rohrlapper. Dafür sei im Garten aber kein Platz mehr gewesen. Nun werden die Johannisbeersträucher dort gepflanzt, wo früher einmal ein kleines Spiel-Tipi gestanden hatte.

Rohrlapper schaut stolz auf ihre Amtszeit als Leiterin der Kita zurück. Besonders wichtig sei ihr die in ihrer Amtszeit erarbeitete „offene Kindergartenarbeit“. Dabei habe jedes Kind zwar eine Stammgruppe. „Spielort und Spielpartner können sie jederzeit frei wählen“, sagt sie. An ihrer Tätigkeit habe ihr vor allem die gute Teamarbeit mit den Kollegen gefallen. Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Kita sei es, ob man selbst gerne dort aufgewachsen wäre, findet Rohrlapper. In ihrer Einrichtung ist sie da guter Dinge: „Ich wäre gerne hier Kind“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Viele Besucher beim Tag der offenen Tür der DRK-Kleiderkammer

Für die Arbeit der Kita seien Spenden wie die des DRK eine wertvolle Unterstützung, sagt Feister. „Spenden sind für uns sehr wichtig“, erklärt sie. Beim DRK hingegen habe man nach einem neuen Weg gesucht, Gegenstände zu spenden. „Wir haben schon fünf Bänke gespendet“, sagt DRK-Mitglied Specka. Daher wollten die Helfer nun einmal etwas anderes verschenken.

Von Finn Bachmann