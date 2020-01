Gehrden

Deutliche Worte: Der Verein Aktionsbündnis Soziale Kommunalabgaben (ASK) wirft der Stadt vor, die Bürger in Bezug auf die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) nicht richtig zu informieren. Es sei demnach falsch zu behaupten, dass die Erhöhung der Grundsteuer nicht für den Straßenausbau verwendet werden könne.

„Eine zweckgebundene Grundsteuererhöhung bedeutet durchaus eine gerechtere Alternative zur jetzigen Strabs-Regelung“, sagt Werner Eggers vom ASK. Die Behauptung, dass eine Grundsteuererhöhungen für Straßensanierungen unzulässig ist, sei falsch. „Das Gegenteil ist richtig“, meint Eggers. Das gehe aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg hervor. Darin heiße es, dass nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung die Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung zwar vordergründig aus speziellen Entgelten wie auch aus Straßenausbaubeiträgen zu beschaffen seien; in der Niedersächsischen Gemeindeordnung sei aber auch ausdrücklich geregelt, dass eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nicht bestehe. Der Gesetzgeber woll den Kommunen damit die Entscheidungsbefugnis einräumen, ob sie die Straßensanierung über Straßenausbaubeiträge oder über Steuern finanzieren will.

ASK fordert Abschaffung der Strabs

Der ASK setzt sich für die Abschaffung der Strabs ein. Seit acht Jahren befasst sich beispielsweise Vereinsmitglied Harald Beckmann mit dem Thema. Seine Erkenntnis: Eine Straße sei keine öffentliche Einrichtung, sondern eine öffentliche Sache. Aus Beckmanns Sicht ist das ein entscheidender Unterschied. Denn: Für eine Sache dürften keine Beiträge erhoben werden. „Für eine öffentliche Sache gilt laut Grundgesetz ein Teilhaberecht für alle“, sagt Beckmann. Nur für eine öffentliche Einrichtung dürfe eine Kommune Abgaben fordern.

Straßen sind nach Auffassung des ASK „Gemeingebrauch“, jedermann habe dort ein „Teilhaberecht“, zumal man ohne die Straßen nicht zu den Häusern kommen könne. Indem aber von Anliegern eine besondere Gebühr verlangt werde, schränke man faktisch deren „Teilhaberecht“ an den Straßen ein.

Vor diesem Hintergrund erweise sich die Ermächtigung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) als unbegründet. Das Gesetz müsse abgeschafft werden. Es basiert nach Beckmanns Meinung auf einer Fehlinterpretation. Gleichzeitig betont er, dass es mit der Abschaffung einer Satzung nicht getan sei. „Die kann jederzeit wieder eingesetzt werden“, meint er.

Beckmann gibt zu, dass das Thema aus verwaltungsjuristischer Sicht eine komplizierte Materie ist. Genau genommen sei die Strabs ein fortgeschriebenes Gesetz von 1893. Damals trat das erste preußische Kommunalabgabengesetz in Kraft.

In Gehrden soll eine Arbeitsgruppe aus Politikern, Bürgern und Vertretern der Verwaltung, untersuchen, ob Gehrden an der Strabs, die in der gegenwärtigen Fassung seit 1999 angewandt wird, festhalten soll oder ob alternative Finanzierungsmodelle geeignet sind. Im Sommer sollen die Ergebnisse vorgelegt und diskutiert werden.

Von Dirk Wirausky