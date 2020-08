Gehrden

Virtuelles Ersatzangebot für Laufsportler: Weil in diesem Jahr der ursprünglich für den 20. Juni geplante Gehrdener Burgberglauf wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ruft das Veranstaltungsteam nun zur Teilnahme an einem Onlinewettbewerb auf. Vom 10. bis 16. August können Sportler im Rahmen des virtuellen Laufpasses der Region Hannover nun auch an einem virtuellen Burgberglauf teilnehmen – als Ersatz für die ausgefallene 13. Auflage des beliebten Wettbewerbs.

„Die Strecke beim Burgberglauf ist immer eine zweieinhalb Kilometer lange Runde, die je nach Kategorie einmal, zweimal oder viermal gelaufen wird“, erläutert Anke von Platen vom Burgberglaufteam. „Für den virtuellen Lauf gibt es jetzt ebenfalls eine zweieinhalb Kilometer lange Strecke, die mehrfach bewältigt werden kann.“ Das Besondere: Die Route sei der Originalstrecke sehr ähnlich. „40 Höhenmeter gibt es pro Runde für knackige Waden noch dazu“, sagt von Platen.

Strecke ist mit Kreide markiert

Von Platen hat gemeinsam mit Michael Dreyer vom Organisationsteam für die Aktion ein Start-Ziel-Banner aufgehängt und die Strecke mit Kreide sowie gelber Farbe markiert. Start und Ziel befinden sich an der Sporthalle des Matthias-Claudius-Gymnasiums am Knülweg. Teilnehmer sollen nach ihrem Lauf am Zielbanner Fotos von sich machen und per E-Mail an info@burgberglauf.de schicken. Auf der Website www.burgberglauf.de haben Läufer dann die Möglichkeit, sich eine Urkunde für ihren virtuellen Burgberglauf herunterzuladen. Dort sind außerdem die Teilnahmebedingungen genauer erläutert.

Der Lauftreff Gehrden trifft sich übrigens immer dienstags um 18.15 Uhr am Bushäuschen des Reserveparkplatzes am Klinikum Robert Koch Gehrden. Am 11. August will der Lauftreff mit interessierten Gästen von dort aus zur Burgberglaufrunde starten und diese ein- bis zweimal absolvieren.

Von Ingo Rodriguez