Gehrdener Gemeinden setzen mit ökumenischer Andacht ein Zeichen gegen rechten Hass

Gehrden

Nachdem am vergangenen Wochenende das Gehrdener Ehrenmal für die jüdische Synagoge beschädigt worden ist, rufen jetzt evangelische und katholische Christen in Gehrden zu einer ökumenischen Andacht auf. Dazu versammeln sich alle Interessierten am Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr am Steinweg an der Stelle, wo einst die Synagoge stand.

„Wir können das so nicht stehen lassen“, sagt Pastor Wichard von Heyden von der Margarethenkirche. Der Angriff auf jüdische Menschen oder deren heilige Symbole sei kein Ausrutscher sondern ein Angriff auf alle.

„Es wäre schön, wenn viele Anteilnahme zeigen“

Die St.-Bonifatius-Gemeinde und die Margarethengemeinde möchten mit der Andacht ein Zeichen setzen. Die Andacht wird von Pfarrer Christoph Paschek und Pastor Wichard von Heyden geleitet. „Es wäre schön, wenn möglichst viele ihre Anteilnahme zeigen könnten“, so die beiden Geistlichen. „Gerne auch mit Kinderwagen oder Rollator.“ Beide Gemeinden wollen einen gemeinsamen Kranz am Mahnmal niederlegen.

Die Bronzetafel, deren frisch geputzter Hintergrund am Wochenende von Feuer geschwärzt wurde, wurde im Jahr 1980 von der Stadt Gehrden erstellt und erst im vergangenen Jahr in einem neu gestalteten Rahmen wieder aufgehängt. Ihre Inschrift sagt: „Zum Gedenken an die jüdischen Mitbürger und an die Synagoge, die hier stand. Den Lebendigen zur Mahnung.“

Mehr zum Thema:

Unbekannte zünden Kranz vor jüdischer Gedenktafel an

Von r.