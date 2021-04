Gehrdener Gymnasium bekommt Defibrillator

Gehrden

Er ist nicht größer als eine Damenhandtasche und kann im Notfall Leben retten. Seit Montag hängt gegenüber dem Eingang zur Schulaula des Matthias-Claudius-Gymnasiums ein vollautomatischer Defibrillator. Angeregt hatte den Kauf der Leiter des Schulsanitätsdienstes, Matthias Düsterwald. „Der plötzliche Herztod ist in Deutschland noch immer Todesursache Nummer eins“, sagt er.

Der schnelle Einsatz eines Defibrillators aber könne etwa beim sogenannten Kammerflimmern über Leben und Tod entscheiden, sagt Gymnasiallehrer Düsterwald. Er schult am Matthias-Claudius-Gymnasium Lehrer und die Mitglieder der Schulsanitätsgruppe. Das Gerät sei einfach zu bedienen. „Im Ernstfall gibt das Gerät alle Arbeitsschritte per Sprachausgabe vor“, erläutert Düsterwald. Im Fachjargon heißt das neue Gerät Automatisierter Externer Defibrillator, kurz AED. Gezielte Stromstöße sollen Patienten mit Herzrhythmusstörungen helfen – in Verbindung mit einer Herzdruckmassage.

Lautsprecherstimme führt durch den Hilfe-Einsatz

Der Einsatz des Geräts sei auch für unerfahrene Ersthelfer simpel. „Kleben Sie die Elektroden wie auf dem Bild gezeigt auf den Körper des Patienten“, sagt die Lautsprecherstimme beispielsweise. Sie kann auch erklären, wie eine Herzdruckmassage funktioniert. „Setzen Sie einen Handballen in die Mitte der Brust, den Ballen der anderen Hand darüber. Drücken Sie den Brustkorb mindestens fünf Zentimeter kräftig nach unten“, weist die Stimme die Ersthelfer an.

Lesen Sie auch: Gymnasium präsentiert sich per Liveübertragung

Das Gerät kostet 1500 Euro. Bezahlt hat diesen Betrag der MCG-Förderverein. Schulleiter Christian Schmidt und sein Stellvertreter Christian Steinert bedankten sich bei der Vorsitzenden Bettina Kruckenberg. „Wir freuen uns, dass der Defibrillator angeschafft werden konnte“, so Schmidt. Er hoffe, dass er nie zum Einsatz kommen müsse. Ohne die Spende wäre so eine Anschaffung nicht möglich gewesen.

Immer wieder unterstützt der Förderverein die Schule. Die letzte große Finanzspritze gab es im vergangenen Jahr. „Wir haben die Außenbestuhlung für die Mensa mit einer fünfstelligen Summe gesponsert“, verrät die Chefin des 550 Mitglieder großen Fördervereins.

Von Heidi Rabenhorst