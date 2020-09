Gehrdener Ortsdurchfahrt kommt auf die Tempo-30-Liste

Gehrden

Weniger Lärm und Schadstoffausstoß, mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger: Das wünscht sich die Stadt Gehrden auch für die viel befahrene Ortsdurchfahrt in der Kernstadt mit den Streckenabschnitten auf der Schulstraße und dem Stadtweg. Deshalb ist dieser innerörtliche Bereich der Kreisstraße 230 auch eine der Strecken, mit denen sich die Kommune für die Teilnahme am neuen Innovationsprojekt „Tempo 30“ der Region Hannover bewerben will. „Wenn es keine Einwände gibt, könnte schon im nächsten Jahr auf der Ortsdurchfahrt für Autofahrer versuchsweise ein Tempo-30-Limit eingeführt werden“, sagt Sandra Dreier, Leiterin des Fachbereichs Ordnung und Bürgerdienste der Stadt.

Stadt will innerörtliche Bereiche von Kreisstraßen anmelden

Gehrden will aber auch mit zahlreichen weiteren Strecken in den Ortschaften bei der neuen Versuchsreihe mitmachen. Wie die Fachbereichsleiterin berichtet, haben sich auf Nachfrage der Stadt inzwischen auch schon fast alle Ortsräte aus dem Stadtgebiet mit weiteren Streckenvorschlägen für die neue Tempo-30-Liste der Region gemeldet. Hintergrund des jüngst von der Region initiierten Projekts ist laut Dreier eine Novelle in der Straßenverkehrsordnung: Demnach ist es Straßenverkehrsbehörden nun gestattet, zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr Experimente durchzuführen. Als Straßenbaulastträger für Kreisstraßen habe die Region deshalb jetzt beschlossen, den Kommunen mit dem Innovationsprojekt ihre Unterstützung anzubieten. Ziel sei es, auf den Regionsstraßen innerhalb von Ortschaften versuchsweise Tempo 30 einzuführen.

„Das Projekt läuft über drei Jahre“, sagt Dreier. Die Region wolle ermitteln, wie sich nach der Einführung eines Tempo-30-Limits der Lärm, die Verkehrssicherheit, Geschwindigkeiten und der Anteil des Radverkehrs auf der Fahrbahn verändern. „Anschließend wird bewertet und entschieden, ob die Verkehrsregelung an den jeweiligen Standorten auch künftig so bleibt“, sagt Dreier. Weil für das Projekt Ende September die Meldefrist abläuft, hat sie – auch mangels eines Gehrdener Ortsrates – für die Kernstadt nun vorrangig erst einmal die Ortsdurchfahrt auf die Liste gesetzt.

Endgültig entscheiden müssen über die anzumeldenden Teststrecken aber der Verkehrs- und Verwaltungsausschuss sowie der Rat der Stadt. „Für die erste fristgerechte Anmeldung bei der Region ist aber zunächst noch kein Ratsbeschluss notwendig“, sagt Dreier. Möglich sei es jedoch, dass die Kommunalpolitiker auch noch die Kreisstraße entlang des Gehrdener Friedhofs in Richtung Leveste für das Tempo-30-Experiment vorschlagen wollen.

Auch in Gehrden soll auf den innerörtlichen Streckenabschnitten der Kreisstraße versuchsweise ein Tempo-30-Limit eingeführt werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Bundes- und Landesstraßen sind vom Projekt ausgenommen

Unterdessen hat die Region nach Angaben der Fachbereichsleiterin in anderen Kommunen bereits die ersten vorgeschlagenen Strecken in Augenschein genommen. „Die ersten Tempo-30-Limits könnten in Gehrden aber frühestens Anfang des nächsten Jahres eingeführt werden“, schätzt Dreier. Laut Stadtverwaltung stehen nach der Rückmeldung von fast allen Ortsräten auf der Vorschlagsliste bislang unter anderem auch innerörtliche Bereiche von Kreisstraßen in Northen, Ditterke, Lemmie. Innerörtliche Strecken der Bundesstraße 65 oder der Landesstraßen liegen aber nicht Zuständigkeitsbereich der Region Hannover und sind damit von dem Innovationsprojekt ausgenommen.

Von Ingo Rodriguez