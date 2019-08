Gehrdener Parteien laden zu Sommerfesten ein

Gehrden

CDU, FDP und SPD feiern im August ihre Sommerfeste in Gehrden. Ein Staatsminister und ein Sportfunktionär treten dort unter anderem als prominente Gäste auf. Die Christdemokraten machen den Anfang.

Hoppenstedt ist bei der CDU zu Gast

Am Sonntag, 18. August, findet das 5. Sommerfest des CDU Stadtverbands ab 12 Uhr im Ottomar-von-Reden-Park statt. Neben Livemusik, kühlen Getränken und Spezialitäten vom Grill gibt es die Möglichkeit zum Austausch mit dem Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin.

SPD spricht über CO2-Steuer

Der SPD-Ortsverein feiert dieses Jahr in eher kleiner Runde. Am Sonnabend, 24. August, ist ein Grillfest an der Alten Schule, Pagenburgweg 10, in Lenthe geplant. „Wir wollen dabei auch über das Thema CO2-Steuer diskutieren“, sagt die Vorsitzende Sylvie Müller. Gäste sind herzlich willkommen. Beginn ist um 18.30 Uhr.

FPD feiert außwärts

Die FDP feiert ihr Sommerfest am Freitag, 23. August, in Kirchhorst (Isernhagen) auf dem Hof der Familie von Rautenkranz, Steller Straße 82, in größerem Rahmen. Denn der Kreisverband Region Hannover organisiert die Veranstaltung. Als Gastredner tritt der Geschäftsführer der Recken Hannover-Burgdorf, Eike-Christian Korsen, auf. „Eine Idee, mehr als nur Handball“ ist sein Thema. Vor Ort sind außerdem die Bundestagsabgeordneten Ulla Ihnen und Grigorios Aggelidis. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Anmeldungen werden bis zum 20. August per E-Mail an mail@fdp-region-hannover.de oder unter Telefon (0511) 851482 entgegengenommen.

Bündnisgrüne bisher ohne Termin

Die Gehrdener Grünen haben für ihr Sommerfest im Spätsommer noch keinen Termin festgelegt. Es wird voraussichtlich im Nabu-Erlebnisgarten stattfinden und rechtzeitig angekündigt.

Die AfD-Fraktion feiert mit dem Regionsverband Hannover-Land nach eigener Aussage parteiintern. Von den Mitarbeitern der Geschäftsstelle gab es auf Anfrage keine Information zum Termin des Festes.

Von Mario Moers