Gehrdener Restaurants bieten Liefer- und Abholservice zu Weihnachten an

Gehrden

Die Weihnachtsfeiertage sind bereits zum Greifen nahe. Trotzdem ist es für ein professionell zubereitetes Festtagsmenü noch nicht zu spät: Einige Gastronomen aus Gehrden bieten auch jetzt noch für Kurzentschlossene einen Abhol- oder Lieferservice an. Bestellungen für Weihnachten und Silvester werden unter anderem gleich in drei Restaurants noch angeboten.

Ratskeller ist an beiden Feiertagen und Silvester geöffnet

Die Geschäftsführerin vom Restaurant des Gehrdener Ratskellers, Aikaterini Papagianni (vorn), und das Team hoffen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Quelle: Ingo Rodriguez

Anzeige

Der Gehrdener Ratskeller ist zwar an Heiligabend geschlossen. Am 25. und 26. Dezember können Kunden aber jeweils von 11.30 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 20.30 Uhr kulinarische Leckerbissen abholen. „Auch ein Lieferservice ist immer noch möglich“, sagt der Betreiber des Restaurants im Ratskeller, Mehmet Kilis. Auf seiner Speisekarte bietet der Gastwirt unter anderem Gans- und Hirschgerichte, aber auch Fischspezialitäten und Getränke an.

Für Silvester setzt er auf Menüs mit Wildschwein- und Rindgerichten sowie Spezialitäten mit Fisch. Im Angebot sind aber auch Pasta-Gerichte. Für den 31. Dezember gilt: Alle Speisen und Getränke können von 16 bis 20.30 Uhr im Lokal am Marktplatz abgeholt oder von dort geliefert werden. „Wir haben schon einige Bestellungen entgegengenommen“, sagt Kilis. Unter Telefon (05108) 2098 und per E-Mail an info@ratskeller-gehrden.de können sich Kurzentschlossene immer noch mit Festtagsbestellungen bei ihm melden.

Auch Gasthaus Behnsen in Leveste nimmt noch Bestellungen an

Küchenmeister Abdel El Abiad bereitet auch für Weihnachten Gerichte zu. Quelle: Gert Deppe

Etwas beeilen sollten sich Kurzentschlossene, die an den Weihnachtstagen kulinarische Leckerbissen aus der Küche von Abdel El Abiad genießen möchten. Er nimmt im Gasthaus Behnsen an der Hauptstraße in Leveste nur noch bis Mittwoch, 23. Dezember, Bestellungen für Weihnachtsmenüs entgegen. Dafür können die Kunden sowohl Heiligabend als auch an beiden Feiertagen jeweils von 11.30 bis 18 Uhr alle Gerichte abholen oder sich liefern lassen. El Abiad bereitet für die Feiertage unter anderem Wildgerichte, Ochsenbäckchen, Gans und Grünkohl zu. Die komplette Speisekarte für die Weihnachtstage ist im Internet auf der Seite www.gasthaus-behnsen.de/speisekarte zu finden.

Lesen Sie auch:

Für Silvester bietet das Gasthaus Behnsen Abwechslung an: „Dann stehen spanische Tapas auf dem Programm“, verrät El Abiad. Die leckeren Häppchen können am 31. Dezember zwischen 16 und 19 Uhr abgeholt oder geliefert werden. Bestellungen werden unter Telefon (05108) 5343, per E-Mail an info@gasthaus-behnsen.de oder über eine WhatsApp-Nachricht an die Mobilfunknummer (0152) 15187067 aufgegeben werden.

Italienisches Restaurant bietet auch Gans und Ente an

Tommaso Setola lässt sein italienisches Restaurant La Piazzetta am Steintor zwar Heiligabend und am 26. Dezember geschlossen. Für den 25. Dezember bietet das Lokal seinen Gästen aber Speisen und Weine zum Mitnehmen an. Bestellungen sollten aber bis spätestens Mittwoch, 23. Dezember, um 13 Uhr aufgegeben werden. Zur Auswahl stehen Gänse und Enten, am ersten Weihnachtsfeiertag jedoch keine Pizza. Die Gerichte können von 12.30 bis 15 Uhr abgeholt werden. Die Speisekarte ist auf der Internetseite www.la-piazzetta-gehrden.de/speisen zu finden.

Silvester bietet das Restaurant den Abholservice zwischen 12 und 20 Uhr an. Außer den Gerichten der gesamten Speisekarte können Kunden auch auf Vorbestellung ein Silvestermenü genießen: Steinpilzcremesuppe, Ravioli mit Gänsefüllung in Orangen-Apfelsoße und Brasato vom Rind mit Kartoffelgratin und Gemüse. Bestellungen werden unter Telefon (05108) 643687 sowie per E-Mail an LaPiazzettaGehrden@googlemail.com entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez