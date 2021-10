Gehrden

Seit gut zehn Jahren schon unterstützt der Rewe-Markt an der Nordstraße die Gehrdener Tafel beim Sammeln von Lebensmittelspenden für Menschen mit geringeren Einkommen. Auch jetzt will Rewe-Inhaber Georg Szedlak wieder dabei helfen, mit Waren aus seinem Sortiment die Ausgabestelle für kostenlose Lebensmittel am Kantplatz zu unterstützen. „Gemeinsam Teller füllen“ – so heißt die Hilfsinitiative, bei der Kunden ab Montag, 11. Oktober, genau 13 Tage lang für sozial benachteiligte Haushalte haltbare Lebensmittel erwerben können.

Das Prinzip der Aktion ist unkompliziert: Szedlak und seine Mitarbeiter packen täglich Dutzende von Tüten mit Waren wie Reis, Suppen, Keksen, Brotaufstrich, Konserven und anderen haltbaren Lebensmitteln. Die Papiertüten stehen im Kassenbereich und können vor dem Bezahlen in den Einkaufswagen gepackt werden. „Für jeweils 5 Euro pro Stück können die Kunden eine oder mehrere Tüten kaufen und hinter der Kasse in einer Sammelbox abstellen“, sagt der Rewe-Inhaber. Die ehrenamtlichen Helfer der von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Tafel in Gehrden holen die gespendeten Tüten dann ab und verteilen sie.

Aktion läuft bis zum 23. Oktober.

Im vergangenen Jahr hatten die Rewe-Kunden genau 695 Spendentüten gekauft und so Waren im Wert von rund 3200 Euro für die Tafel zur Verfügung gestellt. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr die Marke von 700 Tüten knacken“, sagt Szedlak. Die Aktion läuft bis Sonnabend, 23. Oktober.

Elisabeth Bekiersch, Leiterin der Gehrdener Tafel, freut sich über die Neuauflage: „Jede der bei uns angemeldeten Familien bekommt erst einmal eine Tüte. Den Rest sortieren wir in die Regale unseres Ladens ein und verteilen die Waren an den Ausgabetagen“, sagt sie. Am Kantplatz versorgt die Tafel benachteiligte Menschen an jedem Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr mit Lebensmitteln. Angemeldet sind zurzeit rund 200 Menschen aus etwa 50 Bedarfsgemeinschaften in Gehrden und Ronnenberg. „Wir können aber weitere Familien aufnehmen“, sagt Bekiersch.

Von Ingo Rodriguez