Gehrden

Die Kommunalpolitiker aus dem Rat der Stadt sind sich längst einig: In Gehrden muss dringend eine zweite große Drei-Feld-Sporthalle gebaut werden. Es gilt als unumstritten, dass im Stadtgebiet die Hallenkapazitäten erweitert werden müssen. Die große Sporthalle an der Oberschule ist in einem derart schlechten Zustand, dass sie mittelfristig vermutlich abgerissen werden muss und anschließend an gleicher Stelle neu gebaut werden soll. Deshalb muss zuvor als Alternative eine weitere Sporthalle her. Die Planungen für den Neubau sollen auch möglichst zeitnah beginnen. Das wünschen sich vor allen die Gehrdener Sportvereine und sehnen zusätzliche Hallenzeiten förmlich herbei.

Für Ballsportarten gibt es zu wenig Hallenkapazitäten

„Natürlich brauchen wir eine zweite große Drei-Feld-Halle, in der gleichzeitig mehrere Bereiche genutzt werden können“, sagt der Vorstandssprecher des SV Gehrden, Rolf Meyer. Eine kleine Halle wie an der Grundschule Am Langen Feld helfe nicht weiter. „Unsere Handballer bleiben ja ohnehin schon für Punktspiele in der Halle der KGS Wennigsen“, nennt Meyer ein Beispiel. Andere Sparten des SV Gehrden – wie etwa Korbball und Fußball – müssen sich außerdem laut Meyer im Winter wegen der Platzprobleme mit den Hallenbelegungen abwechseln.

Anzeige

Der SV Gehrden ist mit mehr als 2100 Mitgliedern und 17 Sparten einer der größten Sportvereine in der gesamten Region Hannover. Meyer berichtet im Bereich Gymnastik-Turnen-Fitness (GTF) sogar von einem neuen Boom bei den Anmeldungen von Kindern. „Da wollen dann bei kleinen Kindern natürlich auch Elternteile bei den Übungseinheiten dabei sein“, sagt Meyer. In einer kleinen Halle oder einem abgetrennten Bereich einer großen Halle sei es für eine Übungsleiterin auch sehr schwer, für etwa 40 Kinder gleichzeitig ein angemessenes Trainingsangebot abzuwickeln. Auch vor diesem Hintergrund sei eine zusätzliche Großsporthalle absolut erforderlich, sagt Meyer.

Um den Bedarf zu verdeutlichen, nennt er eine problematische Begleiterscheinung: Die Mehrzweckhalle des SV Gehrden im Vereinsgebäude sei zwar für die Tanzsportler und auch für die Gymnastiksparte geeignet. „Ballsportarten können dort aber nicht eingeplant werden, weil unter der Decke Leitungen der Gasheizung hängen: Das ist zu gefährlich“, sagt Meyer.

Die dringend sanierungsbedürftige Sporthalle am Bad reicht nicht mehr aus, um die Wünsche der Sportvereine nach Hallenzeiten erfüllen zu können. Deshalb soll eine zweite Großsporthalle errichtet werden. Quelle: Dirk Wirausky

Levester Sportler trainieren sogar in einer Gaststätte

Auch beim TV Jahn Leveste ist die Notwendigkeit einer zweiten Großsporthalle uumstritten. „Das hat doch schon vor einer ganzen Weile das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten zur Sportbedarfsermittlung anschaulich dargestellt“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Wolfgang Grosam. Auch er hat einige Beispiele für problematische Situationen parat: Zwar sei es für die Taekwon-Do-Sportler möglich, in der kleinen Halle des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) zu trainieren – und auch für die Kinder der Tennissparte. Ältere Jugendliche aus der Fußballsparte könnten dort wegen der geringen Ausmaße der MCG-Halle aber höchstens mit jeweils vier Spielern pro Team gegeneinander spielen. Die Zeiten für die größeren Hallen seien aber knapp und würden streng aufgeteilt. „Die Fußballkinder können immerhin in der kleinen Grundschulhalle trainieren – aber das ist im Winter auch zu wenig“, sagt Grosam. Eine zusätzliche Großsporthalle würde künftig auch den älteren Fußball-Jugendlichen im Winter Trainingszeiten ermöglichen, meint er.

Der stellvertretende Vorsitzende nennt weitere Beispiele für die Notwendigkeit eines Hallenneubaus. „Wir haben Gymnastik- und Turnsportler, die im Saal vom Gasthaus Behnsen in Leveste ihre Übungseinheiten absolvieren – Sportler im Saal einer Gaststätte“, formuliert es Grosam vielsagend. Außerdem seien oft interne Lösungen erforderlich, um die Hallenzeiten gerecht aufzuteilen. „Im Winter gibt unter anderem die Tischtennissparte einen Teil ihrer Zeit an die Skigymnastik ab“, sagt Grosam. Wenn es zusätzliche Kapazitäten geben würde, sei das nicht nötig, findet der Vize-Vorsitzende aus dem TV-Jahn-Vorstand.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Herrenfußballer können im Winter kaum trainieren

Der Vorsitzende der SG Everloh-Ditterke, Wilfried Quaß, fasst aus Sicht eines kleineren Sportvereins die Haltung zu den Neubauplänen zusammen.„Wir unterstützen diese Pläne – vor allem auch, um für unsere Sportler im Winter und in Schlechtwetterphasen zusätzliche Hallenkapazitäten zu schaffen“, sagt Quaß. Für die rund 190 Fußballer der zurzeit insgesamt 230 Vereinsmitglieder gebe es zwar Zeiten in der großen Halle an der Langen Feldstraße und für die Gymnastiksparte in der MCG-Halle. „An regelmäßiges Training für die Herren-Fußballer in den Wintermonaten ist angesichts der zurzeit vorhandenen Hallenkapazitäten aber natürlich nicht zu denken“, sagt Quaß.

Planungen sollen beginnen

Wie schnell die Wünsche der Vereine erfüllt werden, hängt auch davon ab, ob und wann die Stadt ein geeignetes Grundstück für eine neue Sporthalle findet. Die CDU hatte kurz vor Weihnachten gefordert, dass die Verwaltung mit den Planungen für den Neubau einer Drei-Feld-Sporthalle beginnt. Zunächst soll ein Standort gesucht, anschließend eine Entwurfsplanung von einem einem Architekten vorgelegt werden sowie eine Kostenanalyse und eine Abstimmung mit den Schulen und Vereinen folgen. Gerade im Bereich des Sportangebots müsse sich Gehrden zwingend weiterentwickeln, heißt es in dem Antrag. Im aktuellen Haushalt sind 200.000 Euro als Planungskosten eingestellt worden. Die SPD möchte in diesem Zusammenhang, dass auch das Gelände der ehemaligen Tennishalle an der Schulstraße untersucht wird.

Von Ingo Rodriguez