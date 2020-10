Gehrdener klagen über illegal entsorgten Müll

Gehrden

Es ist nicht nur dreist und illegal, seinen Müll einfach an einem Feldweg abzuladen. Es könne auch gefährlich werden, warnt der Gehrdener Naturschutzbeauftragte Heinrich Möller. Vor allem, wenn es sich um Kühlschränke, Waschmaschinen oder Heizkörper handelt, aus denen Schadstoffe entweichen können. Wer Bauschutt am Wegesrand hinterlässt, der häufig Nägel und Schrauben beinhaltet, riskiere außerdem, dass einem vorbeifahrenden Auto zum Beispiel der Reifen platze. „Das kann böse ausgehen“, sagt Möller.

„Und es ist einfach so überflüssig“, fügt er erbost hinzu, als er am Ditterker Weg steht. Dort ist gerade eine besonders schwere Ladung Müll abgeladen worden. Große Gerätschaften, jede Menge Bauschutt, Plastiktüten, Heizungsteile. Aber auch Grünschnitt und Holz. Immer wieder machten ihn Bürger auf so etwas aufmerksam. Er begutachtet die Stelle dann und informiert die Stadt oder direkt den Abfallentsorger Aha. Viele Menschen seien verärgert über solche Vorkommnisse, erzählt Möller.

Heinrich Möller ist der Naturschutzbeauftragte für Gehrden. Quelle: Janna Silinger

Manchmal werden Verursacher gefunden

Der ehemalige Landwirt zieht sich Plastikhandschuhe an und steigt in den Graben. Dort liegt ein mit Müll gefüllter alter Koffer. „Mal sehen, ob hier irgendwo ein Namensschild dran ist“, sagt Möller. Manchmal könne man so die Verantwortlichen doch noch ausfindig machen. In diesem Fall hat er jedoch kein Glück.

Überflüssig, findet Heinrich Möller: Am Ditterker Weg habe Unbekannte auch Holz und Bauschutt abgeladen. Quelle: Janna Silinger

Dass die Menschen, die dort einfach ihre Abfälle entsorgen, häufig davonkommen, weiß auch Justyna Schmidt vom Fachbereich Umwelt und Klimaschutz der Stadt Gehrden. „Es ist wirklich schwierig, Leute zu erwischen oder es jemandem nachzuweisen“, berichtet sie. Wenn es doch gelinge, sei ein hohes Bußgeld die Folge. Wie hoch genau, kann Schmidt pauschal nicht sagen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft komme es darauf an, um welche Art von Abfall es sich handele. Wenn jemand einen Kühlschrank entsorgt, aus dem Kühlmittel fließen kann, handele es sich sogar um eine Straftat. Das koste mindestens ein Netto-Monatsgehalt.

Viel Müll liegt derzeit in und um Gehrden, so auch an der Landstraße zwischen Redderse und Degersen. Quelle: Janna Silinger

Vermehrt wilder Müll in der Region Hannover

Helene Herich, Pressesprecherin von Aha, berichtet auf Anfrage, dass sich solche Vorkommnisse häuften. „Unsere Müllabfuhr fährt den illegal entsorgten Abfall in regelmäßigen Abständen ab“, erklärt sie. Im Jahr 2020 seien bis Anfang Oktober 1747 entsprechende Stellen in der gesamten Region registriert worden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt nur 935 Meldungen.

Die Kosten für das Einsammeln und die Entsorgung im Umland Hannovers – einschließlich Personal und Fahrzeuge – seien seit 2007 von rund einer Million bis heute auf rund 1,5 Millionen Euro gestiegen. Es handele sich insbesondere um Sperrmüll, Elektroschrott und Bauschutt.

Unterhalb der Mergelkuhle ist ebenfalls illegal Holz abgeladen worden. Quelle: Janna Silinger

Bürger sollen wilden Müll melden

„Wir appellieren an die Menschen in der Region Hannover, Aha zu unterstützen und den Müll nicht einfach wild in Wald und Flur zu entsorgen. Unter der kostenlosen Telefonnummer (08 00) 9 99 11 99 werden Hinweise angenommen“, sagt Herich. Peter Wedekind von der Stadt Gehrden macht außerdem auf die Müllmelde-App aufmerksam, die Bürger nutzen können.

An drei Stellen liege in Gehrden derzeit Müll in zum Teil richtig großen Mengen herum: am Ditterker Weg, unterhalb der Mergelkuhle und an der Landesstraße 390 zwischen Redderse und Degersen. Der Naturschutzbeauftragte hat bereits die Stadt und Aha informiert, das Unternehmen werde sich nun darum kümmern. Häufig packe er auch selbst an, sagt Möller. Doch das, was momentan anfällt, könne er gar nicht abtransportieren, zum Teil nicht einmal bewegen. „Es ist wirklich eine Unverschämtheit“, sagt der Naturschutzbeauftragte.

Von Janna Silinger