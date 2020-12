Gehrden

Es fällt auf, das Gehrdener Stadtmaskottchen. Schon von Weitem. Das liegt weniger an dem etwas ungelenken Gang oder an der Größe von etwa zwei Metern, sondern an der Farbe: Leuchtend orange ist sie, die Gehrda.

20 Jahre alt ist sie in diesem Jahr geworden. Sie bereitet den Gehrdenern Freude, lässt keine städtische Veranstaltung aus und schafft vor allem bei den Kindern immer wieder große Begeisterung. Umso besser ist es laut Elisabeth Bader, die bei der Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, dass es im Bürgerbüro immer hübsche, kleine Geschenkartikel mit dem Motiv der Turmfledermaus zu kaufen gibt.

Werbefachmann erfindet Gehrda

Erschaffen hat die Figur der Werbefachmann Hans-Jörg Kons 2000 in Zusammenarbeit mit dem damaligen Stadtdirektor Hans Bildhauer. Die Idee war es, ein Maskottchen mit Wiedererkennungswert zu kreieren. Da es – zumindest damals – im Kirchturm der Margarethenkirche tatsächlich Fledermäuse gab, entschloss man sich, eine solche auch als Maskottchen für die Stadt zu nehmen.

Am 11. Juli 2000 hatte die orangefarbene Fledermaus ihren ersten öffentlichen Auftritt. Auf Einladung der Stadtverwaltung kamen Jungen und Mädchen aus den Gehrdener Grundschulen und Kindertagesstätten zum Rathaus, um während eines Festes die künftige Sympathieträgerin der Stadt kennenzulernen. Seither ist Gehrda, die im Übrigen stets stumm bleibt, bei fast jeder Veranstaltung in der Burgbergstadt anwesend und ein beliebtes Fotomotiv.

Immer wieder würden Leute in das Bürgerbüro kommen und beispielsweise T-Shirt, Schlüsselanhänger oder Tassen mit Gehrda darauf kaufen. „Wir haben da auch noch einiges vorrätig“, sagt Bader zufrieden im Hinblick auf die bevorstehende Weihnachtszeit.

Die Stadt Gehrden hat noch einige schöne Souvenirs vorrätig. Diese eignen sich auch als Weihnachtsgeschenke. Quelle: Janna Silinger

Schlüsselanhänger, Postkarten, Tassen und ein Fotobuch

Neben den Gehrda-Produkten hat die Stadt jedoch noch weitere Souvenirs im Programm. Dazu gehört etwa der Gehrdener Sekt, auf dem das Stadtwappen zu sehen ist. Außerdem gibt es ein Fotobuch, in dem die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der Stadt nachzulesen beziehungsweise anzuschauen sind. Weiterhin gibt es zwei unterschiedliche Postkarten und eine Tasse mit dem Logo des Delfi-Bades.

„Wir sind aber auch dabei, das alles noch ein wenig auszuweiten und mehr Sachen zu entwickeln, die wir anbieten können“, erklärt Bader. Sie selbst sei erst seit zwei Monaten in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt tätig und habe Lust, das Thema voranzubringen, weiterzubringen, kreativ zu werden und Begeisterung zu wecken. Wie genau könne die junge Frau noch nicht sagen. In jedem Fall zeigt sie sich begeistert von den bereits vorhandenen Dingen. „Ich werde das im kommenden Jahr angehen“, sagt sie.

Von Janna Silinger