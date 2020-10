Gehrden

Der Marktplatz ist das zentrale Herzstück der Stadt Gehrden. Und aufmerksame Passanten haben es bereits bemerkt: Die Umgestaltung des Marktplatzes befindet sich auf der Zielgeraden. Zurzeit wird lediglich noch im Bereich des Kirchhofes gearbeitet.

Seit einigen Tagen gibt es zwischen Marktplatz und dem Kirchhof eine neue Attraktion zu sehen. Das Wasserspiel, das im Zuge der Neugestaltung des Platzes installiert wurde, ist in Betrieb sprudelt munter vor sich hin. Die Wassertreppe zwischen Kirchhof und Marktplatz soll zur Belebung der Innenstadt beitragen. Durch fünf kleine Düsen läuft das Wasser über die Stufen bis in die Rinne am unteren Ende.

Wassertreppe lädt auch zum Verweilen ein

Die Gesamtkosten für das schmucke Ensemble, das zum Verweilen einlädt, belaufen sich auf 128.000 Euro. Darin enthalten sind die verstärkten Betonschichten unter dem Düsenfeld und eine Pumpe sowie Wassertechnik, Betonbehälter und sämtliche Zu- und Rücklaufleitung sowie die Treppenanlage und die Sitzgelegenheiten.

Hier lässt sich gut verweilen: Christina Unselt gefällt das schmucke Ensemble zwischen Marktplatz und Kirchhof. Quelle: Heidi Rabenhorst

Rathausmitarbeiter Michael Pape kümmere sich um das Wasserspiel. Außerdem hätten Mitarbeiter des Bauhofes eine technische Einweisung erhalten, berichtet die städtische Projektleiterin Christina Unselt.

Etwa 40 Zentimeter hoch sprudeln die fünf Wasserschaumdüsen, die auch beleuchtet werden können. „Auch farbig wechselndes Licht in den Regenbogenfarben ist möglich. Diese Funktion wäre bei besonderen Anlässen denkbar“, sagt Unselt.

1000 Liter Wasser bewegen sich im Kreislauf

Die kleinen Fontänen sollen täglich von 10 bis 19 Uhr blubbern. Die Stadt Gehrden ist für die Wartung der Anlage zuständig. Bei Frost ruht der Betrieb. Die in das Pflaster eingelassene Zisterne, die den Wasserkreislauf speist, umfasst 1000 Liter.

Das Wasser wird mithilfe von Chemikalien algenfrei gehalten. Das ist für Wasserspiele im öffentlichen Bereich vorgeschrieben, wie Unselt sagt. Kinder und Hunde, die möglicherweise Wasser schlucken könnten, sollen nicht gefährdet werden. Dennoch handelt es sich bei der genutzten Flüssigkeit nicht um Trinkwasser. Gesundheitliche Schäden seien aber durch den Genuss nicht zu befürchten, da das Wasser ständig zirkuliere und immer wieder aufbereitet werde, versichert die Projektleiterin.

Die Diplom-Ingenieurin geht davon aus, dass die Umgestaltung des Marktplatzes im November abgeschlossen sein wird. „Nun fehlen nur noch die Ausstattungselemente wie Beleuchtung, Bänke, Fahrradständer und die Bepflanzung“, sagt Unselt und freut sich über den schnellen Fortschritt der Arbeiten.

Von Heidi Rabenhorst