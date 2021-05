Gehrden

Das Klinikum Robert Koch soll bis 2025 einen neuen Gebäudekomplex erhalten. Im nächsten Jahr werden die Bauarbeiten beginnen. Doch schon jetzt werden erste Vorbereitungen getroffen.

Aktuell werden am Klinikum Arbeiten für eine Probebohrung ausgeführt. Sie sollen in der zweiten Maihälfte durchgeführt werden. Dazu sind Bagger im Einsatz und tragen in einigen Bereichen den Mutterboden ab. „Der Ersatzneubau wird auf einer Bohrpfahlgründung errichtet“, sagt Steffen Ellerhoff, Pressesprecher des Klinikum Region Hannover (KRH). Durch die Bohrungen und anschließende Belastungstests der Probepfähle würden genauere Erkenntnisse zur möglichen Arbeitsgeschwindigkeit und vor allem zur Belastbarkeit beziehungsweise Tragfähigkeit des Untergrunds gewonnen. Die Probepfähle seien nicht Teil der Neubaugründung und würden so platziert, dass sie mit dieser nicht kollidieren.

Bei der Pfahlgründung werden Pfähle in den Baugrund gebohrt oder gerammt, bis eine ausreichend tragfähige Boden- oder Gesteinsschicht erreicht ist. Mit ihr können Lasten von Konstruktionen und Bauwerken in tiefere, tragfähige Bodenschichten abgetragen werden.

Bagger tragen am Krankenhaus den Erdboden ab. Quelle: Heidi Rabenhorst

Die Anlieger des Klinikums, die mit einer gewissen Skepsis die geplanten Bauarbeiten verfolgen, kritisieren die Informationspolitik des KRH. Scheinbar sei der Zeitplan so eng, dass man die Genehmigungen nicht mehr abwarten könne, sagte ein Anwohner zu den aktuellen Tätigkeiten am Krankenhaus.

Neubau kostet 160 Millionen Euro

Für 160 Millionen Euro wird das KRH einen Neubau am Krankenhaus errichten. Der zweigeschossige Komplex wird direkt an dem Gebäudeteil aus dem Jahr 2015 entstehen. Dort sollen 400 Betten, acht OP-Säle, drei Kreißsäle, Linksherzkathetermessplätze sowie ein Aufnahme- und Untersuchungszentrum untergebracht werden. Im Gebäude der früheren Schwesternschule soll künftig die Krankenhausverwaltung Platz finden. Der Altbau des Bettenhauses aus den Sechzigerjahren soll nach der Inbetriebnahme des Neubaus abgerissen werden. Mehr als 150 Parkplätze sollen am Krankenhaus eingerichtet werden. Der Zeitplan sieht vor, dass das Gebäude 2025 fertiggestellt ist. Der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen.

Die Politik hat kürzlich den Weg für das Millionenprojekt geebnet. Sie hat der notwendigen Änderung des Bebauungsplans für diesen Bereich zugestimmt. Dennoch: Umstritten bleibt die Verkehrssituation rund um das Krankenhaus. Anwohner fordern die Erstellung einer Verkehrsleitplanung zur Erschließung des Klinikums, zur Parkplatzsituation, zur Verbesserung des Anschlusses an den öffentlichen Nahverkehr sowie zu straßen- und verkehrsbehördlichen Maßnahmen wie dem Anwohnerparken. Auch ein Konzept zur einer verträglichen Abwicklung des Baustellenverkehrs wird gewünscht.

Von Dirk Wirausky