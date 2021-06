Gehrden

Was macht eigentlich einen guten Wein aus? Susanne Tellkamp muss gar nicht lange überlegen: „Er muss den Gaumen umschmeicheln“, sagt sie. Und sofort ist die 59-Jährige in ihrem Element. Ihre Liebe zum Wein.

Dabei war es eher Zufall, dass die gebürtige Osnabrückerin ihre Liebe zum Beruf gemacht hat. Sie ist Quereinsteigerin. Zunächst schloss Susanne Tellkamp eine Ausbildung als Gärtnerin ab, es folgte ein Studium als Landschaftsarchitektin. „Die Nähe und die Faszination zum Wein war aber immer da“, erzählt sie.

Susanne Tellkamp arbeitete nach ihrem Studium in verschiedenen Weinläden, leitete auch eine Filiale. „Freunde haben mich schließlich motiviert, selbst einen Laden zu eröffnen“, sagt sie. Es begann eine umfangreiche Recherche, wie, wo und unter welchen Umständen sie dieses Geschäftsmodell umsetzen könne. „Das war schlimmer und aufwendiger als eine Diplomarbeit“, berichtet die 59-Jährige schmunzelnd. Eines wurde ihr schnell klar: In Hannover gebe es keine Chance, einen Weinladen zu eröffnen; und so schaute sie sich im Umland um. Fündig wurde sie schließlich in Gehrden. Dort fand sie ein Geschäft am Steinweg. „Vor mit war dort ein Trachtenmodegeschäft untergebracht“, erzählt Susanne Tellkamp.

Arbeitsintensive Anfangsjahre

Sie zog also mit ihrer Geschäftsidee nach Gehrden und ist immer noch glücklich. „Diese Entscheidung fühlt sich auch nach 20 Jahren noch gut und richtig an“, sagt sie. Doch gerade die Anfangszeit war arbeitsintensiv. „Ich war ein Eine-Frau-Betrieb“, meint sie. 15 Monate habe sie völlig allein gearbeitet, inzwischen hat sie zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter. Und natürlich sei es anfangs in einer Kleinstadt wie Gehrden nicht ganz einfach gewesen, sich eine Stammkundschaft aufzubauen. „Mich kannte hier niemand“, sagt sie.

Die Vielfalt der Weine spiegelt sich auch in der Entwicklung des Angebotes in den vergangenen 20 Jahren wider. Dazu gibt es Pralinen, Schokolade und besondere Öle. Quelle: Dirk Wirausky

Inzwischen hat sie sich längst etabliert. „Es hat sich in den vergangenen Jahren viel entwickelt und verändert“, sagt sie. Doch genau das sei auch das spannende an ihrem Beruf. Trends zu beobachten und zu überlegen, welchen man folgt. So gibt es im Weinreich nicht nur 400 verschiedene Weinsorten in unterschiedlichen Preisklassen, sondern auch Grappa, Whiskey oder Gin; dazu ein Feinkostsortiment. „Ich muss überzeugt sein, bevor ich etwas in meinem Laden anbiete“, sagt die 59-Jährige. Jeden Wein, der im Weinreich steht, hat Susanne Tellkamp auch gekostet. Im Laufe der Jahre habe sie eine Sensibilität für die verschiedene Rebsorten entwickelt. Sie habe eine Art fotografischen Gaumen. Doch letztlich müsse ein Wein Freude machen, meint sie. „Er muss den Gaumen erobern“, beschreibt sie den Weingenuss. Dabei sei der Preis völlig unerheblich.

Viele soziale Kontakte

Was Susanne Tellkamp, die in Hannover lebt, an ihrem Beruf ebenfalls schätzt, seien die sozialen Kontakte. „Das ist für mich sehr bereichernd“, sagt sie. Sie versuche zudem ihre Kunden, dort abzuholen, wo sie stehen. „Mein Ziel ist es, sie bestmöglich zu beraten und den richtigen Geschmack zu treffen“, plaudert sie. Und sie habe treue Kunden; dazu verlässliche und vertrauenswürdige Lieferanten und Produzenten. „Es sind viele Mosaiksteinchen, die dazu beigetragen haben, dass es meinen Laden jetzt schon zwei Jahrzehnte gibt“, meint Susanne Tellkamp.

Susanne Tellkamp vor ihrem Weinladen in der Gehrdener Fußgängerzone. Seit 20 Jahren führt sie das Geschäft. Quelle: Dirk Wirausky

Zufrieden und glücklich sei sie mit ihrem Job, aber es gebe auch Zeiten der Müdigkeit, gesteht sie. „Der persönliche Einsatz ist sehr hoch“, sagt sie. Viel Privates sei auf der Strecke geblieben. Es bleibe kaum Zeit für Urlaub. Dennoch arbeite sie mit Freude und Herzblut in ihrem Weingeschäft. „Aber es gibt auch eine Grenze“, sagt sie. Und so hat sie sich ein Ziel gesetzt: Das 25-jährige Bestehen wolle sie noch in Gehrden feiern. Dann könnte Schluss sein. Vielleicht.

Zum 20-jährigen Bestehen wird am Montag, 14. Juni, auch ein bisschen gefeiert. Von 10 bis 19 Uhr gibt es einen Open-Air-Umtrunk mit kleinen Überraschungen vor dem Geschäft in der Fußgängerzone. Die Stadt hat die Geburtstagsfeier genehmigt.

