Bescherung in Gehrden: Vor ihren Räumlichkeiten am Kantplatz hatte die Tafel große Gabentische aufgebaut. Dort konnten sich Bedürftige bedienen. Die Tafel verteilte etwa 200 Kuscheltiere sowie zahlreiche Spielsachen. Entsprechende Spenden aus der Bevölkerung hatte die Tafel im Laufe des Jahres erhalten. „Die Spendenbereitschaft war wieder sehr groß. Das hat uns gefreut“, sagte Elisabeth Bekiersch, Leiterin der Gehrdener Tafel.

Die Ausgabe an die Kinder erfolgte abseits der regulären Tafelausgaben. „Das machen wir jetzt schon im vierten Jahr auf diese Weise. Es hat sich bewährt, weil es sonst zu hektisch wird. Dieser Tag soll nur für die Kinder sein, damit sie in Ruhe aussuchen und sich freuen können“, sagte Bekiersch. Auf der Liste der Tafel standen 89 Kinder, die berechtigt waren, an der Bescherung teilzunehmen. Weitere Spenden erhielt die Tafel vom DRK-Ortsverein Redderse in Form von Lebensmitteln und Obstkonserven, die noch an die Familien ausgegeben werden.

Viele Tüten mit kindergerechtem Inhalt gab es vom Verein Deistersterne. Quelle: Stephan Hartung

Und es gab nicht nur Stofftiere. Der Verein Deistersterne aus Barsinghausen stellte 150 Tüten bereit. Darin enthalten: Schokolade, Kekse, Weihnachtsgrußkarten, Müsliriegel, Gummibärchen ohne Gelatine, Stifte und eine Maske. Ines Fieber, Vereinsmitglied der Deistersterne, verteilte die Tüten an die Kinder. „Wir hätten das gern größer aufgezogen. Aber in diesem Jahr muss es leider kontaktlos passieren“, sagte Fieber.

Von den 150 Tüten sind schließlich 14 übrig geblieben. „Die Tüten werde ich bei der Stadt abgeben. Die Verwaltung hat eine Liste von Familien, die ebenfalls bedürftig sind, aber nicht mehr unter die Bedingungen der Tafel fallen – beispielsweise aus der Leselerngruppe“ , sagte Bekiersch.

Unterstützung: Walter Dehn von der SPD-Ratsfraktion übergibt Elisabeth Bekiersch 200 Euro. Quelle: Dirk Wirausky

Doch nicht nur die Deistersterne waren bei der Tafel zu Gast. Walter Dehn von der SPD-Ratsfraktion überreichte Bekiersch 200 Euro. „Das ist unser Sitzungsgeld“, sagte Dehn. Mit dem Geld solle die Arbeit der Tafel gewürdigt werden.

Auch der DRK-Ortsverein Redderse kam vorbei. Die Vorsitzende Rosi Peach sowie Sara Hohmann und Gesa Rosentreter übergaben haltbare Lebensmittel. Sie brachten Öl, Schokopulver und Obstkonserven, die nicht so oft zur Verfügung stehen. „Das hilft uns sehr“, sagte Bekiersch.

Bücher und CDs gibt es demnächst

Und es gibt sogar eine weitere Bescherung für die Tafelkunden, jedoch erst im neuen Jahr. „Wir haben auch viele Bücher und CDs erhalten. Die Verteilung machen wir dann aber im Januar. Das hätte jetzt zu lange gedauert und zu Schlangen geführt, wenn die Leute sich dann alles noch angucken“, sagte die Leiterin.

Zuvor stehen aber noch die regulären Ausgaben der Tafel auf dem Programm – wegen der Weihnachtstage allerdings mit einer Änderung. Weil am nächsten Donnerstag Heiligabend ist, findet die reguläre Ausgabe bereits am Mittwoch, 23. Dezember, statt.

