Deutliches Votum ohne jegliche Debatte oder Gegenstimme: Weil durch drohende Corona-Infektionen schon seit Wochen auch in Gehrden alle Kindertagesstätten geschlossen sind, müssen die davon betroffenen Eltern vorerst auch keine Kita-Gebühren bezahlen. Das haben die Mitglieder des Rates der Stadt in ihrer jüngsten Sitzung fraktionsübergreifend und einstimmig beschlossen.

„Seit April werden keine Kita-Gebühren für die Dauer der angeordneten Schließung während der Pandemie eingezogen“, erläuterte der städtische Fachbereichsleiter Ralf Geide nach der Sitzung noch einmal die genauen Einzelheiten des Beschlusses. Zuvor hatten die Ratsmitglieder in umfassender Kenntnis der wichtigen Vorlage ohne jegliche Diskussion für den vorübergehenden Erlass oder die Erstattung der Kita-Beiträge votiert. Betroffen sind von dieser Entscheidung laut Geide nicht nur die Eltern der acht kommunalen Kindergärten im Gehrdener Stadtgebiet. „Auch die Zuschüsse zu den Betriebskosten für die freien, betrieblichen oder kommunalen Kitas werden erlassen. Dazu gehören ebenso die Elternbeiträge für Kinder bei einer Tagespflege und bei einer Hausaufgaben- oder Nachmittagsbetreuung“, sagte Geide.

Stadt bekennt sich zu ihrer sozialen Verantwortung

Der Grund für die großzügige Regelung ist in der Beschlussvorlage unmissverständlich beschrieben: Demnach drohen vielen Sorgeberechtigten auch aufgrund der Kita-Schließungen Gehaltseinbußen, Kurzarbeit, Jobverlust und unbezahlter Urlaub. Aufgrund der sozialen Verantwortung sei es deshalb für die Stadt geboten, die satzungsgemäßen Gebühren für die Betreuung den Eltern monatsweise zu erlassen. Das gilt solange, wie die Stadt durch die Allgemeinverfügungen der Region daran gehindert werde, die kommunalen Einrichtungen zu betreiben, heißt es in der Vorlage.

Der Termin am 1. April als Zeitpunkt für den Erstattungsbeginn ist laut Geide in einer Telefonkonferenz der Regionskommunen beschlossen worden. Den Kommunen war das einheitliche Vorgehen wichtig. Weil seit Anfang dieses Betreuungsjahres die meisten Kita-Plätze ohnehin beitragsfrei seien, betreffe das Votum des Rates hauptsächlich Eltern von Krippenkindern sowie mit Kindern in Randbetreuungszeiten. „Ausgenommen von der Gebührenerstattung sind aber Eltern aus systemrelevanten Berufen, deren Kinder in einer der Notgruppen betreut werden“, sagte Geide.

Dieser Bedarf ist offenbar groß: Für die Notbetreuungsgruppen mit jeweils maximal fünf Kindern sind laut Geide inzwischen bereits rund 120 Jungen und Mädchen aus dem gesamten Stadtgebiet angemeldet. „Der Kita-Betrieb soll nun zwar Stück für Stück hochgefahren werden, aber erst nach den Sommerferien wieder den Vollbetrieb erreichen“, sagte der Fachbereichsleiter. Bis dahin werde auch weiterhin eine Notbetreuung angeboten.

Monatlicher Verlust von rund 60.000 Euro

Geregelt ist im Ratsbeschluss laut Geide – trotzt der erlassenen Elterngebühren – auch die Fortsetzung der städtischen Betriebskostenzuschüsse für Kitas freier Träger, Betriebskitas und Tagesmütter oder -väter. „Damit diese Einrichtung und Personen nicht wegen der fehlenden Gelder in ihrer Existenz gefährdet werden“, begründete Geide diese Regelung.

Für die Stadt hat auch deshalb der einstimmige Beschluss zählbare Folgen. Das geht aus der Beschlussvorlage detailliert hervor: Monatliche Mindereinnahmen oder Mehrausgaben für die kommunalen Kindertagesstätten in Höhe von rund 25.000 Euro, für freie und betriebliche Träger in Gehrden von rund 13.000 Euro, für Tagespflegepersonen von rund 2.000 Euro, für Hausaufgabenprojekte von rund 10.700 Euro und für Betriebskindertagesstätten außerhalb von Gehrden von rund 8.500 Euro. Insgesamt bedeutet der Ratsbeschluss für die Stadt Gehrden einen Gesamtverlust von 59.200 Euro pro Monat.

Von Ingo Rodriguez