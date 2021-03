Gehrden

Friedhelm Meier ist zuversichtlich, dass Northen schon bald ans Glasfasernetz angeschlossen werden kann. Damit der Internetanbieter HTP im Norden Gehrdens den Breitbandausbau initiiert, müssen 40 Prozent der Haushalte zustimmen. „Es fehlen immer noch einige, aber ich bin optimistisch“, sagt der Ortsbürgermeister. Das große Interesse der Northener habe sich vor eineinhalb Wochen bei zwei Beratertagen von HTP gezeigt: Diese seien sehr gut angenommen worden, mitunter hätten sich vor den Tischen kleine Schlangen gebildet.

Um das Interesse der Northener zu wecken, hat der Ortsrat nicht dem Zufall überlassen. Ein eigens eingerichteter Arbeitskreis Breitband dient den Bürgern schon seit zwei Monaten als Ansprechpartner. Das habe sich bewährt, sagt Meier. Außerdem spreche er die Leute im Dorf gezielt an, ob sie sich bereits mit dem Thema beschäftigt hätten. Der Ortsbürgermeister macht die Dringlichkeit des Internetausbaus deutlich: „Wenn das jetzt nicht klappt, dann sind wir abgehängt für Jahre – und das können wir uns nicht leisten.“ Dieser Technologieschub verbessere die Lebensqualität und mache das Dorf zukunftsfähig. „Das ist eine infrastrukturelle Grundleistung, um bei Themen wie Homeoffice und Smarthome mithalten zu können.“

Everloh braucht noch mehr Anträge auf Glasfaserausbau

Auch in Everloh gab es bereits Beratergespräche von HTP. Die Bilanz: 58 von 103 benötigten Haushalten haben mittlerweile einen Antrag auf Glasfaseranschluss gestellt. Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke hofft, dass sich bis zum 21. Mai noch weitere Everloher für den Ausbau entscheiden. Dann läuft die von HTP vorgegebene Frist für die Interessenbekundung aus. „Wer sich noch informieren lassen will, kann sich an die Vertriebspartner von HTP wenden, deren Kontakt alle Everloher in einem Brief erhalten haben“, sagt Wicke. Einen Arbeitskreis wie in Northen habe der Ortsrat leider nicht umsetzen können, daher appelliere sie an die Everloher: „Wir brauchen noch Anträge.“

Deutlich entspannter ist die Situation in Lenthe. „Wir gehen davon aus, dass wir die 40 Prozent locker erreichen werden“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling. Lenthe sei im Vergleich zu den anderen Ortschaften in einer besonderen Situation. 67 Prozent der Lenther seien bereits HTP-Kunden – und nahezu alle hätten nach den Beratertagen ihre Zustimmung signalisiert. „Alle Fragen konnten zufriedenstellend beantwortet werden.“

Schon einmal hatte der Anbieter HTP von rund zehn Jahren eine Offensive zum Glasfaserausbau gestartet. Damals hatte Lenthe die nötigen Zusagen der Haushalte nicht erreichen können, wohl aber Verträge für einen Internetanschluss über die bis dato gängigen Kupferkabel abschließen können mit einer 50.000er-Leitung. „Da sind wir schon verwöhnt“, sagt Ermerling. Er wisse, wie die Nachbardörfer gelitten hätten. Daher seien jetzt alle froh, dass was passiert.

Leveste steht schon in den Startlöchern

Mit der Offensive unter dem Motto „Die nächste Generation des Internets. Wir bringen Glasfaser nach Gehrden und den Ortschaften“ startet der Anbieter HTP zunächst in den Ortschaften Everloh, Lenthe und Northen. Nach und nach sollen in den Folgejahren alle weiteren Ortsteile und die Gehrdener Kernstadt folgen. Und die stehen bereits in den Startlöchern: So schwört beispielsweise Ortsbürgermeister Michael Passior die Levester frühzeitig auf das Thema ein. „Unterm Strich ist das eine große Change für unser Dorf, kostengünstig an schnelles Internet zu gelangen. Dies sollten wir nicht verstreichen lassen“, teilt er mit.

Das Interesse scheint schon jetzt groß. Viele Bürger hätten ihn angerufen und angeschrieben, um sich zu vergewissern, ob auch Leveste Glasfaser erhalte. Zwar stehe der genaue Termin für den Start der Offensive und zum Abschluss der Netzausbauarbeiten noch nicht fest. Er gehe aber davon aus, dass HTP im Frühjahr 2022 mit der Vermarktung in Leveste beginne. Eine erfreuliche Nachricht gibt es zumindest schon jetzt für das Levester Neubaugebiet Hinter den Zäunen: Es gebe Fortschritte bei der Verlegung der Glasfaseranschlüsse, „für die Anwohner geht ein langes Warten zu Ende“, so Passior.

Informationen zum Glasfaserausbau

Wer weitere Informationen zum Glasfaserausbau braucht, findet diese im Internet auf www.htp.net/glasfaser/gehrden. Dort gibt es einen Kurzfilm über alle Fakten und Informationen rund um den Ausbau in Everloh, Lenthe und Northen. „Diese Informationen sind auch übertragbar auf Leveste“, sagt Passior. Er selbst steht den Levestern zudem unter Telefon (0 51 08) 92 76 59 oder per E-Mail an michael.passior@gmx.de zur Verfügung.

Von Sarah Istrefaj