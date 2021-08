Gehrden

Nun also doch: Das Telekommunikationsunternehmen htp will auch die beiden Ortsteile Ditterke und Redderse an das Glasfasernetz anschließen. Bislang hatte htp dies aus Kostengründen abgelehnt.

Die Voraussetzungen, Ditterke und Redderse mit Glasfaser auszustatten, sind htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann zufolge nicht gerade ideal. Zum einen sei die Lage zum Vertriebsnetz von Kooperationspartner Avacon Connect ungünstig, zum anderen seien in den beiden Ortschaften mehr Tiefbauarbeiten nötig als andernorts. Entsprechend hoch seien die Kosten. Htp wollte deshalb nur mit Unterstützung von Fördermitteln aktiv werden. „Eigenwirtschaftlich war das nicht darstellbar“, sagte Heitmann bei einem Treffen im Gehrdener Rathaus, an dem neben Bürgermeister Cord Mittendorf auch Vertreter aus Redderse und Ditterke teilnahmen.

40 Prozent sind nicht ausreichend

Und wirtschaftlich ist der Ausbau aus Sicht von htp eigentlich immer noch nicht. Zumindest, wenn sie die Maßgaben anderer Ortsteile im Stadtgebiet ansetzt. Die ursprüngliche Forderung war, dass 40 Prozent der Haushalte in einem Ort bereit sind, sich einen Glasfaseranschluss legen zu lassen. In Everloh, Lenthe, Northen und auch Leveste reicht diese Beteiligung, für Ditterke und Redderse Heitmann zufolge allerdings nicht. Gleichzeitig habe das Unternehmen aber festgestellt, dass es eine hohe Nachfrage gebe. „Deshalb werden wir ausbauen“, versprach Heitmann.

In Ditterke werde die aktuelle Sanierung der B 65 für den Ausbau genutzt. „Das ist für uns ein günstiger Umstand“, sagte Heitmann. Es werde deshalb ein Leerrohrsystem von Everloh in Richtung Ditterke verlegt. Allerdings: Mindestens 55 Prozent der Haushalte in dem Dorf müssten sich schlussendlich einen Glasfaseranschluss legen lassen. „Dann können wir ohne Zuschüsse aktiv werden“, so Heitmann. Die Vermarktung würde dann im Mai 2022 begonnen werden, Baubeginn soll im Herbst sein. „Das ist eine tragbare und auch realistische Lösung“, meinte Heitmann.

Fehlende Infrastruktur in Redderse

Deutlich komplizierter ist der Sachverhalt in Redderse. Der Ausbau ist dort aus Sicht von htp nicht wirtschaftlich, weil es in Redderse keine Leerrohr- und Glasfaserinfrastrukturen gibt. Und dort gibt es keine Synergien durch laufende Straßenbauarbeiten.

Deshalb plant htp, den Ort über den Wennigser Ortsteil Degersen anzubinden. „Das ist aber eine lange Strecke“, gestand Heitmann. Und: Die sogenannte Vorvermarktungsquote müsse in Redderse bei 70 Prozent liegen. Ein hoher Wert. Allerdings hatte eine Abfrage im Ort ergeben, dass 84 Prozent aller Haushalte Interesse an Glasfaser haben. „Interesse bekundet heißt aber nicht automatisch, dass diese Menschen wirklich einen Vertrag abschließen“, gab Heitmann zu bedenken. Darüber hinaus müssen sich die Redderser noch gedulden. Mit der Vermarktung will htp im August 2023 beginnen, Baubeginn soll Ende 2023 oder Anfang 2024 sein.

Zufriedenheit in Ditterke

Die Reaktionen auf die Angebote fielen naturgemäß unterschiedlich aus. Während sich Ditterkes Ortsbürgermeister Ralf Wegmann zufrieden zeigte, blieben die Redderser zurückhaltend. „Das Ergebnis stößt nicht auf Euphorie“, sagte Manuel Große, der sich für eine bessere Breitbandversorgung in Redderse einsetzt. Die aktuelle Situation sei einfach schlecht. Gleichzeitig sei man aber stolz, in den vergangenen Monaten für Redderse etwas bewegt zu haben. Gemeinsam mit anderen Mitstreitern hatte Große 181 Unterschriften von Bürgern im Ort gesammelt. Sie bekundeten damit, dass sie umgehend an das Glasfasernetz angeschlossen werden wollen. Die Unterschriftenliste wurde im Juni Bürgermeister Cord Mittendorf übergeben. Und Ortsbürgermeister Philipp Felsen zeigte sich zufrieden damit, dass Stadt und htp aus eigenen Stücken am Ball geblieben seien. „Dass wir nun die Hürde Fördermittel übersprungen haben, spart Zeit und den bürokratischen Aufwand“, sagte er.

Mittendorf kündigte auch an, dass nun versucht werden solle, ohne Fördermittel die weißen Flecken im Stadtgebiet zu beseitigen. „Wir wollen das Kapitel Glasfaserausbau im Jahr 2024 beenden“, sagte er.

Von Dirk Wirausky