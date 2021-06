Ditterke

Schnelles, stabiles und zuverlässiges Internet – für die Menschen in Ditterke ist das nach wie vor ein Traum. Die Realität sieht in dem Gehrdener Ortsteil nämlich völlig anders aus. Nun hat sich der SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Kracht, vor Ort informiert.

Zwar hat die Stadt Gehrden im vergangenen Jahr mit dem Telekommunikationsunternehmen HTP und Avacon Connect einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, der beinhaltet, dass sämtliche Ortschaften im Stadtgebiet an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Aber: Der geplante Glasfaserausbau schließt aktuell Ditterke und Redderse aus. Der Grund: HTP bezeichnet unter den gegenwärtigen infrastrukturellen Bedingungen den Ausbau in den beiden Ortsteilen als nicht wirtschaftlich, die Ausbaukosten seien zu hoch.

Schnelles Internet ist Standortvorteil

Für Kracht hat die Region die Pflicht, die Orte zu unterstützen. Ein schnelles Internet gehöre genauso zu einer guten Infrastruktur wie Betreuungseinrichtungen, Schulen und Anbindung an den Personennahverkehr. Und es habe einen wirtschaftlichen Effekt. „Kein Unternehmen siedelt sich dort an, wo es keine gute Breitbandversorgung gibt“, sagte Kracht.

Für eine gute Breitbandversorgung würden die Ditterker schon seit einem Jahrzehnt kämpfen, sagte Ortsbürgermeister Ralf Wegmann. Bislang vergeblich. Nun habe auch HTP signalisiert, den Ausbau zu verschieben. „Dabei haben 78 von 105 Haushalten eine Interessenbekundung eingereicht“, sagte Wegmann. Offenbar sei aber der Glasfaserausbau in einer kleinen Ortschaft wie Ditterke nicht attraktiv genug. „Aber wir haben hier das gleiche Recht wie die Bürger in der Kernstadt“, sagte er.

Das Argument, dass die Anschlusskosten so hoch seien, könne er nicht nachvollziehen, betonte Wegmann. Nach seiner Recherche würden die Kosten bei 25.000 Euro liegen, wenn eine Verbindung zwischen Everloh, das im nächsten Jahr an das Glasfasernetz angeschlossen werden soll, und Ditterke gelegt werden würde.

Nicht nur Leerrohre legen

Was Wegmann zudem nicht versteht: Ab Juli wird die B 65 in der Ortsdurchfahrt von Ditterke saniert, neue Rad- und Gehweg werden angelegt; auch Leerrohre kommen in die Erde. „Doch ohne Leitungen“, so Wegmann. Die Folge sei, dass irgendwann in den nächsten Jahren, wenn HTP doch noch in Ditterke Glasfaseranschlüsse lege, die Geh- und Radwege wieder aufgerissen werden müssten. „Das ist doch absurd“, sagte er. Sein Wunsch: „Die Leitung sollten schon jetzt verlegt werden, und zwar bis auf die Grundstücke der Bürger.“

Darüber hinaus machte Wegmann deutlich, dass es in Ditterke 20 Gewerbetreibende gebe, die auf einen schnellen und stabilen Datenaustausch angewiesen seien. Das bekräftigte auch Andreas Blank, Geschäftsführer des Autohauses Blank. „Wir müssen täglich große Datenmengen vom Server abrufen“, sagte er. Das sei immer wieder mit großen Problemen verbunden. „Dieser Zustand ist nicht befriedigend“, sagte er.

Jörg Beckmann von der Bürgerinitiative „Glasfaser für Ditterke“ kritisierte, dass in der Vergangenheit die nötige Weitsicht gefehlt habe. Mit Blick auf Netzbetreiber Northern Access, der vor Jahren den Zuschlag für den Ausbau des Breitbandnetzes erhalten hat, sprach er von einer Enttäuschung. „Es gab nur leere Versprechungen“, sagte er. Damals sei es falsch gewesen, die Entscheidung nur aus wirtschaftlichen Gründen zu treffen. Northern Access sei seiner mit Steuergeldern subventionierten Schuldigkeit nicht nachgekommen und biete inakzeptable Leistungen auf Kupferbasis.

Region soll eigene Fördermittel aufbringen

Kracht zeigte Verständnis. Die flächendeckende digitale Teilhabe müsse in der Region eine Selbstverständlichkeit sein. Es müsse ein Plan für die gesamte Region ausgearbeitet werden, um alle Orte anzubinden. Das sei auch eine Frage der Gerechtigkeit. Er wolle auf jeden Fall nicht die nächste Förderrunde im Jahr 2024 auf Bundes- und Landesebene abwarten. „Es muss sofort etwas geschehen“, sagte der Sozialdemokrat. Die Region werde eigene Fördermittel durch intelligente Kooperationen aufbringen müssen.

Darüber hinaus sei eine Übersicht nötig, wo es in der Region Hannover noch weiße Flecken gebe. „Darauf aufbauend muss dann eine Planung entwickelt werden, wie diese Flecken sukzessive abgebaut werden können“, meinte Kracht.

Von Dirk Wirausky