Gehrden

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Gehrdener Stadtgebiet kommt voran – doch nicht alle Ortsteile profitieren sofort von der Kooperation, die die Stadt vor einigen Monaten mit den Telekommunikationsunternehmen HTP und Avacon Connect eingegangen ist. Das will die CDU ändern. Sie fordert einen schnellen und flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes.

Die Christdemokraten fordern, dass die Gehrdener Stadtverwaltung umgehend die bislang nicht mit Breitbandanschlüssen mit einer Leistungsfähigkeit von mehr als 100 Mbit/s versorgten Ortschaften bei der Region zur Aufnahme in das „Förderprogramm des Bundes für den Breitbandausbau in Grauen Flecken“ anmelde. Sämtliche Haushalte im Stadtgebiet Gehrden müssten schnell einen Glasfaseranschluss angeboten bekommen, die dafür notwendigen Haushaltsmittel sollten im nächsten Doppeletat eingeplant werden.

Der Hintergrund: Als im Juli vergangenen Jahres der Kooperationsvertrag von Stadt, HTP und Avacon Connect unterzeichnet wurde, sei seine Partei davon ausgegangen, dass alle Ortsteile in den Genuss von Glasfaser kommen, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Spieker. Doch inzwischen gilt das nur noch für Lenthe, Northen und Everloh. HTP hatte vor einigen Monaten verkündet, dass die Erschließung der Ortschaften Ditterke und Redderse aktuell aus wirtschaftlichen Gründen „nicht abbildbar“ sei.

Vorerst kein Ausbau in Ditterke und Redderse

In Ditterke hingen die Voraussetzungen für die Glasfaser noch von sogenannten Leerrohren an der B 65 und Genehmigungen für die Verlegung entlang des Feldweges zwischen Everloh und Ditterke ab, heißt es. In Redderse aber soll es erst ab 2023 gegebenenfalls zum Ausbau kommen, wenn entsprechende Fördermöglichkeiten vorliegen – obwohl in beiden Dörfern mehr als die von HTP verlangten 40 Prozent der Haushalte Interesse an einem Glasfaseranschluss bekundet haben.

Besonders die Situation in Redderse ist aus Sicht der CDU nicht akzeptabel. „Dort kommt hinzu, dass durch den in Aussicht gestellten Ausbau ab 2023 auch Northern Access jegliche Planungen eingestellt hat, Redderse mit Glasfaser zu versorgen“, sagt Spieker. „Die Grundversorgung mit Telekommunikation wird hier nicht sichergestellt.“ Zudem sei auch bekanntgeworden, dass abgelegene Höfe und Häuser in anderen Ortschaften wie beispielsweise rund um den Erichshof in Everloh nicht in die aktuelle Planung einbezogen worden seien.

Neue Fördermöglichkeiten

Laut CDU gibt es aber bereits Fördermöglichkeiten für unterversorgte Ortschaften wie Redderse und Ditterke, um den Breitbandausbau zu realisieren. Demnach ist seit einigen Tagen ein neues Förderprogramm des Bundes aufgelegt worden, für das jetzt schon Anträge gestellt werden könnten. Sollten in der Regionsversammlung sowie im Rat der Stadt Gehrden dafür politische Beschlüsse gefasst werden, könnte der Glasfaserausbau auch in Redderse und Ditterke schon vor 2023 in Auftrag gegeben werden, meint die CDU.

Das Förderprogramm beinhaltet, dass der Bund 50 Prozent und das Land 25 Prozent der Kosten für unterversorgte Kommunen tragen; die Stadt müsste sich mit 25 Prozent beteiligen. „Es wird dringend angeraten, im Rahmen dieser Förderprogramme die notwendigen Anträge zeitnah zu stellen“, fordert Spieker. Die Situation in den nicht versorgten Gehrdener Ortschaften sei aktuell nicht hinnehmbar.

Von Dirk Wirausky