Lemmie/Ditterke

Das Telekommunikationsunternehmen HTP lässt über Lemmie und Ditterke eine Drohne fliegen. Ab Montag, 27. September, ist das Fluggerät für etwa zwei Wochen über den Gehrdener Ortschaften unterwegs und macht Aufnahmen von den Oberflächen. Diese Aufnahmen dienen zur Vorbereitung des Tiefbaus, werden nur intern verwendet und nicht veröffentlicht, heißt es.

Anfang Dezember wird HTP in Lemmie die Aktionsphase starten, in der der Glasfaser-Hausanschluss kostenlos ist. Baubeginn soll im zweiten Quartal 2022 sein, sofern in Lemmie 40 Prozent der Haushalte einen Anschluss über Glasfaser beauftragen. In Ditterke soll die Aktionsphase im Mai nächsten Jahres beginnen. Dort müssen sich 55 Prozent der Haushalte für Glasfaser entscheiden.

HTP rechnet in beiden Orten mit einer großen Nachfrage nach stabilen Bandbreiten von 250, 500 und 1.000 Mbit/s und plant daher bereits die Kapazitäten ein. „Wir wollen mit der Bauvorbereitung beginnen, sobald die Orte die Quoten erfüllt haben“, sagt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Gerade in Ditterke hatten sich Ortsrat und die Bürgerinitiative „Glasfaser für Ditterke“ vehement dafür eingesetzt, dass der Gehrdener Ortsteil an das Glasfasernetz angeschlossen wird. Das sah zunächst nicht so aus, weil für HTP die infrastrukturellen Voraussetzungen nicht gegeben waren, um wirtschaftlich auszubauen. Doch inzwischen ist das Unternehmen umgeschwenkt. Der Grund: Für den Ausbau in Ditterke können wegen der aktuellen Sanierung der Ortsdurchfahrt Synergieeffekte genutzt werden. Es wird ein Leerrohrsystem von Everloh in Richtung Ditterke verlegt. Und wenn sich tatsächlich mindestens 55 Prozent der Haushalte in dem Dorf einen Glasfaseranschluss legen lassen, kommt das Unternehmen ohne Zuschüsse aus.

Vor etwa einem Jahr hatte die Stadt Gehrden mit HTP einen Kooperationsvertrag unterschrieben. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben rund zehn Millionen Euro investieren, um das gesamte Stadtgebiet flächendeckend und eigenwirtschaftlich bis spätestens 2025 mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen.

Von Dirk Wirausky