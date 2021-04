Northen/Lenthe/Everloh

Das ging jetzt zügiger als erwartet: In Northen und in Lenthe haben sich 40 Prozent der Haushalte bereit erklärt, an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Das ist die Bedingung, damit das Telekommunikationsunternehmen HTP in den beiden Ortschaften aktiv wird.

HTP wird nun den Tiefbau für Lenthe und Northen vorbereiten. Ab dem 26. April werden die Oberflächen für die Glasfaser-Trassen mithilfe einer Drohne aufgenommen. Für etwa zwei Wochen führt die Fachfirma DIMAnet GmbH im Auftrag von HTP die Drohnenflüge über Lenthe, Northen und Everloh durch.

Frist läuft am 21. Mai ab

Während Lenthe und Northen die 40-Prozent-Quote bereits erreicht haben und damit der Ausbau mit Glasfaser gesichert ist, fehlen in Everloh noch einige Aufträge. Die Aktionsphase, in der der Glasfaser-Hausanschluss kostenlos ist, endet in den drei Ortschaften am 21. Mai. „Nach Ablauf der Frist nehmen wir keine weiteren Aufträge an, da die nachträgliche Bearbeitung den finanziellen und zeitlichen Rahmen des Projektes sprengen würde“, sagt HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann.

Beratung für Bürger in Everloh

Durch die Vermessung von Everloh will das Unternehmen aber sichergehen, dass der Ausbau auch dort zügig beginnen kann, wenn die 40-Prozent-Marke erreicht ist. Das hofft auch Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke. Um das Ziel zu erreichen, wird ein weiterer Beratungstermin in Everloh mit einem HTP-Experten angeboten. Wicke lädt alle Bürgerinnen und Bürger, die noch Beratungsbedarf haben, für Sonnabend und Sonntag, 24. und 25. April, jeweils von 15 bis 18 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus ein. „Ich bin sicher, dass wir auch in Everloh das vorgegebene Ziel erreichen“, sagt sie.

In Kooperation mit der Stadt Gehrden wollen HTP und Avacon Connect in den nächsten Jahren das Glasfasernetz in den Gehrdener Ortsteilen ausbauen und modernisieren. Jedes Haus soll einen Glasfaseranschluss bekommen. Allerdings muss sich fast die Hälfte aller Haushalte bereiterklären, einen Vertrag zu unterzeichnen, damit es sich für die Unternehmen wirtschaftlich lohnt.

Von Dirk Wirausky