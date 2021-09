Gehrden

Dieser Arbeitseinsatz erinnerte sehr an das Märchen „Dornröschen“. Mit Gartenscheren und Sägen legte ein Team des neuen Vereins Burgbergfreunde Schicht um Schicht der zugewucherten Struckmeyerschen Mühle am Gehrdener Berg frei. Gräser, Büsche, Bäume und eine Menge Unkraut waren über Jahre wild gewachsen und versteckten alte Steinmauern, Treppen und Zuwege. 1878 wurde die Mühle in konischer Form samt Dach mit Zwiebeloptik errichtet. In den vergangenen Jahren schien das Bauwerk aus Kalkstein in Schlaf versunken, um nun von freiwilligen Helfern geweckt zu werden. „Wir wollen die Mühle aufleben lassen und einen neuen Treffpunkt schaffen“, sagte Marcel Szot vom Verein Burgbergfreunde. Die Initiative Sommereinsatz der HAZ und Stiftung Sparda-Bank Hannover half bei der Finanzierung des Arbeitseinsatzes.

Mitarbeiter des Unternehmens Dörffer halfen beim Arbeitseinsatz – und unterstützten den jungen Verein. Quelle: Tim Schaarschmidt

Beim Einsatz kümmerten sich Vereinsmitglieder und Mitarbeiter der Firma Dörffer um den Wildwuchs und transportierten insgesamt etwa fünf Kubikmeter Grünschnitt ab. Das Unternehmen ist dem Verein finanziell sehr entgegengekommen. „Es ist toll, dass sich hier junge Menschen engagieren“, sagte Klaus Dörffer und verwies auf das historische Naherholungsgebiet, das die Umgebung einst für die Menschen aus Hannover war. „Man kann von hier aus bis nach Minden auf historischer Route laufen.“

Das ist der Sommereinsatz Graffiti auf Denkmälern, abgeplatzte Fassaden von Vereinsheimen oder Schmuddel­ecken: Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover haben sich zum siebten Mal zusammengetan, um im Sommer Stadt und Umland herauszuputzen. Gemeinnützige Vereine können sich für einen solchen Sommereinsatz bewerben. Das können Maler- oder Gartenarbeiten sein, aber auch andere kleine handwerkliche Eingriffe, die manchmal viel ausmachen. Das Geld für die Eintagesaktionen stellt die STIFTUNG Sparda-Bank zur Verfügung. Die HAZ kümmert sich um die Koordination der Helfer und Handwerkerinnen und ruft ihre Leserinnen und Leser dazu auf mitzumachen. Ziel der Aktion ist es, gemeinsame Einsätze zu planen und zusammen den Ort, den Verein oder die Nachbarschaft ein wenig schöner und gemütlicher zu gestalten. Insgesamt unterstützt die STIFTUNG Sparda-Bank 15 Einsätze à 1500 Euro. Unter haz.li/sommereinsatz finden Sie alle Infos.

Der Verein der Burgbergfreunde hat sich mitten in einer Corona-Lockdown-Phase im Dezember 2020 gegründet. „Ziel ist es, die Mühle als Ausflugsziel zu etablieren“, sagt Malte Losert. Das Gelände soll aufgewertet werden. Für Kinder sollen Rückzugs- und Erlebnisorte geschaffen werden. „Plätze zum Verweilen sollen Ausflügler, Wanderer und Radfahrer einladen, Station zu machen.“ Die Umgebung dafür ist passend gewählt. Direkt neben der Mühle lassen sich im Damwildgehege Hirsche und Rehe beobachten. Und beim Hundesportverein soll es auch wieder kulturelle Angebote geben. Der Vorsitzende Jürgen Seeger half entsprechend bei der Aktion und freute sich über die Ideen der neuen Nachbarn von geplanten Veranstaltungen zu Ostern bis zu pädagogischen Angeboten für Kinder.

Die Mühle soll auch im Innenraum saniert werden. Aber dafür braucht es vor allem finanzielle Unterstützung. Quelle: Jan Sedelies

Sanierung der Mühle wird einen sechsstelligen Betrag kosten

In der Mühle selbst ist dafür noch eine Menge zu tun. Die Holzböden sind teilweise morsch, der Putz abgeblättert, die Steine verwittert. Aber die Mitglieder aus Gehrden sind zuversichtlich. „Wir suchen derzeit das Gespräch mit Unterstützern und Stiftungen, denn die Sanierung der Mühle ist aufwendig und kostet natürlich Geld“, sagt Losert. Im nächsten Schritt möchten die Mitglieder Nachbarn, Bewohner und Bewohnerinnen und Interessierte zu einem Informationsabend einladen, um diese Pläne vorzustellen. Bis dahin kann man sich die Mühle bei einem Spaziergang schon einmal von außen anschauen – vielleicht hat das Märchen tatsächlich ein gutes Ende.

Von Jan Sedelies