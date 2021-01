Hallenbadsanierung: Schwimmsport in Gehrden erlebt Austrittswelle

Gehrden

Sie sitzen buchstäblich auf dem Trockenen – und das ist nur sehr bedingt der Corona-Krise geschuldet: Die Schwimmsportler aus dem Gehrdener Stadtgebiet durchleben schon seit etwa zweieinhalb Jahren eine schwere Zeit. So lange gibt es für die Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) und der Schwimmsparte des SV Gehrden kaum Trainingsmöglichkeiten. Hintergrund ist die seit Juli 2018 andauernde Sanierung der Schwimmhalle des Delfi-Bades. Bei der DLRG-Ortsgruppe hat der Wegfall dieser Trainingsstätte eine Austrittswelle verursacht. Die Schwimmsparte des SV Gehrden hat sich fast aufgelöst.

SV Gehrden : Zahl der Schwimmer sinkt von 150 auf 18

„Von rund 150 aktiven Schwimmern im Jahr 2018 sind noch 18 übrig geblieben“, beschreibt der Spartenleiter des SV Gehrden, Matthias Schreier, das Ausmaß der Entwicklung. Ein Großteil der Mitglieder sei wegen der Hallenbadschließung zum Schwimmverein nach Barsinghausen gewechselt. Schreier kann das nachvollziehen. „Irgendwo müssen sie ja trainieren“, sagt er. Die Gehrdener Schwimmsparte habe bis vor der Sanierung fast nur in der Delfi-Halle ihre Übungseinheiten absolviert. „Auch im Sommer, weil es im Freibad meist zu voll für ein ungestörtes Schwimmtraining ist“, sagt der Spartenleiter.

Anzeige

Das Freibad ist geschlossen, das Hallenbad eine Baustelle. Quelle: Ingo Rodriguez

Lesen Sie auch: Delfi-Bad öffnet 2020 nicht mehr

Im Winter sei für die Sparte – vor der Corona-Krise – immerhin zweimal pro Woche im Deister-Bad in Barsinghausen ein eingeschränktes Training möglich gewesen. „Für Wettkämpfe sind aber möglichst drei Einheiten nötig“, sagt Schreier. Deshalb hätten viele Schwimmer gewechselt. Vor allem Kinder und Jugendliche haben dem SV Gehrden den Rücken gekehrt. „Bevor Schwimmer fit genug für Wettkämpfe sind, müssen sie meist in Aufbaugruppen vorbereitet werden“, erklärt der Spartenleiter. In Barsinghausen habe die Trainingszeit aber nur für zwei von sechs Aufbaugruppen ausgereicht.

Die verblieben 18 Schwimmer – darunter zwölf Kinder und Jugendliche – wollen die Sparte aber nicht aufgeben. „Wir hoffen, dass die Hallenbadsanierung in diesem Jahr abgeschlossen wird, dann können wir die Sparte nach der Corona-Krise wieder neu aufbauen“, erklärt Schreier. Es gebe viele Anfragen aus den Neubaugebieten. Außerdem hätten einige Abgänger auch ihre Rückkehr angekündigt, wenn das Hallenbad in Gehrden wieder öffne. Vorwürfe wegen der langen Sanierungszeit erhebt der Spartenleiter nicht. „Wir können froh sein, dass die Stadt zu dem Hallenbad steht und es nicht aufgibt“, betont er.

Baustelle Hallenbad: Das Bild zeigt den Stand der Sanierungsarbeiten im Oktober Quelle: Stadt Gehrden

DLRG : Mehr als 100 Austritte

Auch die DLRG-Ortsgruppe erlebt wegen der Hallenbadsanierung eine Austrittswelle. Seit 2018 sei die Anzahl der Mitglieder von 510 auf 404 gesunken, sagt der Vorsitzende Kai Stahn. Darunter seien jetzt 200 Kinder und Jugendliche sowie 204 Erwachsene, davon 35 aktive Rettungsschwimmer aus der Einsatzabteilung. Allein im Jahr 2020 haben laut Stahn 61 Schwimmer die DLRG-Ortsgruppe verlassen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Immerhin sei für die erwachsenen Rettungsschwimmer in den Sommermonaten im Freibad ein Training möglich gewesen – für die Kinder und Jugendlichen aber nur in den Jahren 2019 und 2020 und das nur bei gutem Wetter. Für die Wintermonate hatte sich die DLRG im Deister-Bad Barsinghausen in den vergangenen zwei Jahren lediglich sonnabends eine Bahn sichern können. „Deshalb haben die Erwachsenen und der Nachwuchs wöchentlich im Wechsel trainiert“, berichtet Stahn. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutete das „alle 14 Tage jeweils eine Dreiviertelstunde pro Gruppe für die Abzeichen Bronze, Silber und Gold“.

Die Folge: Ein deutlicher Rückgang bei den Prüfungsabnahmen. „Wegen der schlechten Bedingungen und Corona waren es nur 15 statt etwa 60 pro Jahr“, sagt Stahn. Aus dem Nachwuchsbereich hätten nur fünf Mitglieder das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze abgelegt und seien zur Einsatzabteilung gestoßen – statt bis zu 15 pro Jahr. Seit 2018 gab es auch keine Vereinsmeisterschaften mehr.

Lesen Sie auch: Gehrden: Delfi-Bad ist nach erster Corona-Pause wieder geöffnet

Immerhin: Auch für Rettungsschwimmer aus Gehrden gibt es in der Corona-Krise eine behördliche Ausnahmegenehmigung. „Sie dürfen in zwei Fünfergruppen sonnabends zwei Stunden lang im Hallenbad in Hannover-Linden trainieren, damit sie einsatzfähig bleiben“, erklärt Stahn. Nach seinen Angaben haben die Gehrdener Rettungsschwimmer auch im Corona-Jahr 2020 im Delfi-Freibad 193,5 Stunden ehrenamtlich Badeaufsicht geleistet. Dazu kamen zahlreiche Stunden Wachdienst am Steinhuder Meer sowie an der Ostsee.

Griff nach dem Rettungsring: Kai Stahn hofft auf den baldigen Abschluss der Sanierung im Hallenbad. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez