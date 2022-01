Gehrden

Glaubt man Klaus Dörffer, dann haben die Haushaltsberatungen der vergangenen Wochen die Politikerinnen und Politiker erschöpft. „Ich fühle mich, wie nach meinem ersten Marathon“, sagte der Christdemokrat am Dienstagabend im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung

Dabei schwang aber auch eine gewisse Erleichterung mit. Erleichtert darüber, dass es gelungen ist, das Defizit des Doppelhaushalts zumindest etwas abzumildern. Statt 11 Millionen Euro (2022) beziehungsweise 12 Millionen Euro (2023) liegt die Lücke jetzt bei 8,1 beziehungsweise 8,9 Millionen Euro. Entscheidend dafür war in erster Linie, dass die ursprünglich geplante Containeranlage, die für die Hortbetreuung auf dem Delfi-Bad aufgestellt werden sollte, gestrichen wurde. Stattdessen wird der Neubau der Grundschule Am Castrum „gestreckt“. Das Schulgebäude wird nicht in einem Atemzug komplett abgerissen, sondern ein Gebäudetrakt soll stehen bleiben. Dort wird die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern stattfinden; darüber hinaus sollen in dem Südbau auch überzählige Schulklassen unterrichtet werden. Die vierzügige Grundschule wird in den nächsten Jahr deshalb in mehreren Bauabschnitten neu errichtet. Zum Schuljahresbeginn 2026/27 soll sie fertig sein.

Da es auch gelungen ist, in anderen Bereichen Einsparungen vorzunehmen beziehungsweise Projekte für den Bau einer neuen Großsporthalle zu verschieben und darüber hinaus Steuern erhöht worden sind, konnte das Defizite verringert werden. „Es war und ist dennoch ein schmerzhafter Prozess“, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Nurettin Demirel. Doch es bleibe keine andere Wahl. „Wir sind rechtlich verpflichtet, zu konsolidieren“, sagte Demirel. Deshalb haben sich Verwaltung und Politik alle Ansätze im Haushalt genau angeschaut. 406 Einzelpositionen wurden betrachtet, 63 davon wurden in der Liste für das Haushaltskonsolidierungskonzept aufgenommen. Es ist eine Sisyphusarbeit: Denn trotz der erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen werde es laut Demirel der Stadt Gehrden zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gelingen, ausgeglichene Haushalte vorzulegen. Immerhin: Gegenüber des im Herbst eingebrachten Entwurfs verbessert sich der Ergebnishaushalt in 2022 um 3,2 Millionen Euro und in 2023 um 3,1 Millionen Euro.

Notwendige Eingriffe

Thomas Spieker (CDU) sprach von notwendigen Eingriffen. Betonte aber auch, dass die Budgets für den Bau der beiden neuen Grundschulen unangetastet bleiben müssten. Ärgerlich sei allerdings aus seiner Sicht, dass die Zentralmensa, die an der Oberschule gebaut werden wird, deutlich teurer werde, als eigentlich gedacht. Sie kostet elf statt sechs Millionen Euro. „Wir stellen das Geld dennoch zur Verfügung“, sagte er.

Ferner forderte Spieker einen Sporthallenneubau auf dem Gelände des Delfi-Bades. „Die Mittel müssen wir schweren Herzens nochmal um ein Jahr strecken, aber nicht länger, und die entsprechende Machbarkeitsstudie der Verwaltung muss sofort kommen“, so Spieker. Weitere zentrale Punkte für die CDU sind die Digitalisierung und das Ausweisen von Gewerbeflächen. „Für die Union steht fest: Die Kernstadt sowie die Ortschaften müssen einen Breitbandanschluss erhalten und dies ohne Ausnahmen und ohne angebliche Wirtschaftlichkeitsvorwände“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende. Und: „Wir wollen zudem weiterhin Perspektiven für eine nachhaltige und konsequente Gewerbeentwicklung aufzeigen – mit Maß und Mitte und ohne Gigantomanie und Aktionismus.“

„Es war eine konstruktive und transparente Diskussion“

Dass der auf den ersten Blick trockene Umgang mit Zahlen offenbar auch Spaß machen kann, sagte Gisela Wicke (Bündnis 90/Die Grünen). Sie habe zudem viel gelernt. „Es war eine konstruktive und transparente Diskussion“, sagte sie zu den Haushaltsgesprächen. Das bestätigte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter. Es seien von der Verwaltung kreative Lösungen gefunden worden. „Wichtig ist, dass die Bildungslandschaft mit den neuen Ansätzen erhalten wird“, so Harter.

Die FDP wiederum kündigte an, dem Haushalt in der Ratssitzung am 26. Januar nicht zuzustimmen. „Wir hätten uns mehr Einsparungen gewünscht“, sagt Rudi Locher. Mit Blick auf die nächsten Jahre könne er keinen Silberstreifen am Horizont entdecken. Zumal Locher auch davon ausgeht, dass die geplanten Neubauten der Grundschulen und der Mensa deutlich teurer werden, als zurzeit veranschlagt. „Es wird Preiserhöhungen geben“, sagt Locher.

Von Dirk Wirausky