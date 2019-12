Hiddestorf/Gehrden

Exakt 450,67 Euro sind am Sonntagabend beim Benefizkonzert in Hiddestorf zusammengekommen. Rund 50 Besucher hatten sich in der Nikolaikirche eingefunden. Das Geld ist für Cuny Augusto Antonio Acosta Ramirez bestimmt, den Ehemann von Vanessa Zisenis, die in Ohlendorf aufgewachsen ist und heute in der Dominikanischen Republik lebt. Er hatte einen Autounfall und kämpft nun gegen die Diagnose Inkomplette Querschnittslähmung.

Benefizkonzert für Cuny

„Die Familie musste bereits bei zwei Operationen zuzahlen“, erläuterte Deborah Hildebrandt, die am Sonntag Marima spielte und eine Freundin von Ziesenis ist. Hildebrandt hat an der Hochschule für Musik und Theater Hannover klassisches Schlagzeug studiert, hat früher in Hiddestorf gewohnt und lebt jetzt in Gehrden. Pastor Richard Gnügge zeigte sich angetan. „Allein die Musik in der Akustik der alten Nikolaikirche und der Klang der Marimba waren ein Erlebnis.“

Spendenkonto für Cuny

Es ist auch ein Spendenkonto eingerichtet worden: Fundraisers Vanessa Zisenis im Internet auf https://www.facebook.com/donate/894105990962587/10220576007053843/

sowie über Paypal, weitere Infos gibt es hier nach einer E-Mail an v.zisenis@hotmail.com

Von Andreas Zimmer