Hobbyhistoriker Rainer Piesch veröffentlicht Gehrdener Geschichten

Gehrden

Zu jedem Jahresende gibt Rainer Piesch in der Reihe Gelbe Hefte ein Jahresheft heraus. Es ist die inzwischen 56. Ausgabe der stadtgeschichtlichen Reihe. Der Hobbyhistoriker hat für das aktuelle Heft Historisches aus Gehrden recherchiert und in Zusammenarbeit mit dem Heimatbund auf 60 Seiten zu Papier gebracht.

Angefangen habe das im Jahr 2010, erinnert sich Piesch. Der damalige Vorsitzende des Heimatbundes habe die Idee geäußert, Geschichtliches über Gehrden zu Papier zu bringen. „Er hatte die Sorge, dass das vorhandene Wissen sonst in der nächsten Generation komplett weg ist“, sagt Piesch.

Das aktuelle Heft behandelt Themen wie die Spuren der römischen Kultur in Gehrden, Bomber über der Stadt, die „dritte“ Glocke der Margarethenkirche oder die Stahlskulptur an der Großen Bergstraße „Arthur und Atma“. Das Heft gibt es ab sofort für 5 Euro im Pressecenter am Steinweg 4 zu kaufen.

Von Janna Silinger