Gehrden

Die Stadtverwaltung Gehrden bittet Hundebesitzer künftig stärker zur Kasse. Der Rat hat eine entsprechende Hundesteuererhöhung beschlossen, nicht zuletzt wegen der defizitären Haushaltslage. Die neue Regelung sieht eine Erhöhung um 25 Prozent vor und ist seit dem 1. Januar in Kraft. Doch nicht nur das sorgt für Kritik.

Sollen Hundehalter ausspioniert werden?

Zu Beginn des Jahres habe er einen Brief von der Stadt erhalten, wonach er für Corgi-Mischling Paula nun pro Jahr 96 statt bislang 77 Euro bezahlen muss, berichtet Karl-Heinz Vach. Solche Briefe erhielten alle Grundstückseigentümer in Gehrden mit dem Grundabgabenbescheid 2022. Im von Cord Mittendorf unterschriebenen Schreiben wird auf die Mitwirkungspflicht der Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer gemäß Paragraf 10 der Hundesteuersatzung hingewiesen: „Im Sinne dieser Mitwirkungspflicht bitte ich Sie höflichst um Ihre Hilfe bei der Bestandsaufnahme der Hunde in der Stadt Gehrden.“ Viele Hundehalter würden der Anmeldung der Tiere nicht oder erst nach Aufforderung nachkommen. Wenn Hunde auf dem Grundstück gehalten werden – auch von Mietern –, so müssten die Tiere auf dem mitgeschickten Formular der Stadt gemeldet werden, heißt es in dem Brief. „Dadurch werden die Menschen animiert, mal genauer beim Nachbarn über den Zaun zu gucken oder hinter einer Haustür zu horchen, ob es dort einen Hund gibt“, kritisiert Vach.

Stadt weist Vorwürfe zurück

Auf Nachfrage weist Frank Born, Sprecher der Stadt Gehrden, zurück, dass die Stadt zu „Spionage-Methoden“ animieren wolle. „Diese in der Vergangenheit bereits mehrfach versandte Aufforderung hat ihre Rechtsgrundlage in der städtischen Hundesteuersatzung. Es geht dabei um Steuergerechtigkeit“, sagt er. Die Stadt appelliere lediglich an die Mitwirkungspflicht.

Brief sorgt für Irritation

Vach, der mit seiner Frau Sonja Brüggebors-Vach in Gehrden in einer Eigentumswohnung lebt, berichtet hingegen, dass er selbst erleben musste, „wie dieser Brief anders interpretiert wird“. So seien die Eheleute von einer Nachbarin angesprochen und gefragt worden, ob sie denn in dem Formular Namen und Anschrift der Vachs und deren Hund eintragen solle.

Ärger über Erhöhung

Per se lehnen Vach und seine Frau die Erhebung einer Hundesteuer keineswegs ab, aber sie ärgern sich über die massive Erhöhung. „Wir engagieren uns seit 25 Jahren im Tierschutz, hatten immer einen Hund, der Hilfe benötigt. Daher empfinden wir das ungerecht“, sagt Brüggebors-Vach. Ihr Mann meint zudem, dass die Erhöhung der Hundesteuer nicht tauge, „um mit 800 Hundehaltern in Gehrden das millionenschwere Defizit der Stadt zu decken“.

Stadtsprecher Born verweist darauf, dass nicht ausschließlich Hundehalter in die Pflicht genommen werden. „Aufgrund der defizitären Haushaltslage der Stadt Gehrden ist sie gezwungen, dieser durch die Erzielung von Mehreinnahmen und die Reduzierung von Ausgaben entgegenzuwirken. So hat die Verwaltung nicht nur eine Erhöhung der Hundesteuer empfohlen, sondern gleichzeitig auch eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern“, erläutert er.

Kritik an Brief der Stadt Gehrden

Auch wenn Vach sich bewusst ist, dass die Hundesteuer nicht zweckgebunden ist hätte sich einfach eine andere Kommunikation seitens der Stadt gewünscht. „Man hätte bei der Information über die Erhöhung der Hundesteuer schreiben können: Wir müssen das leider machen, aber wir unterstützen damit auch Tierschutzvereine, die uns Teile unserer Arbeit abnehmen – und außerdem stellen wir neue Hundekotbeutelspender auf. Das wäre okay gewesen“, meint er.

Hundesteuer soll 97.800 Euro bringen

Der Sprecher der Stadt, die für 2022 Hundesteuereinnahmen in Höhe von 97.800 Euro erwartet, betont, dass Kotbeutelspender in den vergangenen Jahren vermehrt aufgestellt wurden. Aktuell gebe es 25 Exemplare in Gehrden. „Einer weiteren Expansion sind Grenzen gesetzt, denn neben den Anschaffungskosten für die Spender müssen auch die laufenden Kosten für Sammelbeutel, Personal, Entsorgung und Instandhaltung im Blick behalten werden“, sagt Born. So habe die Stadt im Vorjahr für rund 5000 Euro etwa 200.000 Hundekotbeutel angeschafft und verteilt. Hinzu komme die Summe von weiteren 5000 Euro für Personal- und Sachkosten für die Spender.

Von Stephan Hartung