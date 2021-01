Auf der Bundesstraße 65 bei Everloh in der Region Hannover ist am Donnerstag ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei erlitt der Fahrer einen so starken Hustenanfall, dass er das Lenkrad nach links verriss. Sein Gespann rammte zwei Bäume, der 47-Jährige wurde offenbar aus der Fahrerkabine geschleudert.