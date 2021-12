In Gehrden leben so viele Menschen wie noch nie

Gehrden

Gehrden wächst und wächst. Nach Angaben der Region Hannover hatte die Burgbergstadt Ende des dritten Quartals 2021 den bislang höchsten Bevölkerungsbestand in der Geschichte. Damit toppt Gehrden den Wert von Ende Juni, als die Stadt bereits den höchsten Bevölkerungsbestand ihrer Historie erreicht hatte. Nun wurde dieser Rekord abermals überboten.

Zum 30. September lebten 15.693 Menschen in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Gegenüber der letzten Berechnung Ende Juni ist dies ein Plus von 46 Personen. Zum Vergleich: 1970 lag die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohnern bei 8367, 1990 schon bei 12.705, 2000 bei 14.730 und 2019 bei 14.962.

Zahlreiche Neubaugebiet entwickelt

Überraschend kommt der Bevölkerungszuwachs nicht. In den vergangenen zehn Jahren sind im Gehrdener Stadtgebiet zahlreiche Neubaugebiete entstanden. Im Osten der Kernstadt wurden mit den Baugebieten Thiemorgen, wo etwa 50 Eigenheime entstanden, Großes Neddernholz, auf deren Fläche mehr als 100 Grundstücke bebaut worden sind, und zuletzt Langes Feld III, wo sich mehr als 80 Haushalte angesiedelt haben, gleich drei große Gebiete für die Wohnbebauung freigeben. Dazu kommen Neubaugebiete in Leveste und Lenthe.

Das nächste große Bauprojekt sind fast 160 Wohneinheiten auf dem Gelände des ehemaligen Vorwerkgeländes im Westen der Kernstadt. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass auch dieses Wohnquartier schnell vermarktet sein wird. Gehrden ist unter Bauwilligen äußerst beliebt. In der Vergangenheit hat die Nachfrage nach Bauland das Angebot deutlich übertroffen. Gehrden profitiert dabei von einem Trend: Gerade junge Familien suchen sich eine eigene und finanzierbare Bleibe außerhalb der Landeshauptstadt Hannover. Aufgrund seiner Infrastruktur gilt die Stadt am Burgberg als attraktiv.

Hohe Kosten für die Infrastruktur

Die Folge davon sind allerdings auch Investitionen in die Infrastruktur – und das in Millionenhöhe. So werden in Gehrden bis 2025 zwei neue Grundschulen gebaut. Auch eine neue Mensa an der Oberschule wird errichtet. Das Matthias-Claudius-Gymnasium ist in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert worden, die Oberschule wird derzeit in Teilabschnitten saniert.

Und da die Grundschulen vermutlich erst 2026 auf ein Ganztagsangebot umstellen, muss aktuell Geld in die nachschulische Betreuung gesteckt werden. Die Zahl der berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden, die in den vergangenen Jahren an den Burgberg gezogen sind, ist deutlich gestiegen.

Höchststand auch in der Region

Doch nicht nur Gehrden meldet einen neuen Rekord, auch die gesamte Region Hannover. Nach der vorgelegten Bevölkerungsstatistik überschreitet die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Region im dritten Quartal die Marke von 1,18 Millionen. Das ist der bislang höchste Bevölkerungsstand seit Gründung der Region Hannover. Ende Juni lag die Zahl der wohnberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner bei 1.179.956, drei Monate später sind es nun 1.180.616.

17 der 20 Regionskommunen im Umland von Hannover haben dabei Bevölkerungszuwächse im dritten Quartal zu verzeichnen gehabt. Den stärksten absoluten Zuwachs verbucht dabei die Stadt Burgdorf. Mit einer Zunahme von 141 Personen ist Burgdorf um 0,45 Prozent gegenüber dem vorherigen Quartalsstand größer geworden. Den zweitstärksten absoluten Zuwachs im Umland hat die Stadt Seelze im dritten Quartal zu verzeichnen gehabt. Sie stabilisiert sich mit einem Bevölkerungszuwachs von 107 Personen damit weiter über der Marke von 35.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit Hauptwohnsitz Seelze. Auch Barsinghausen bleibt über diesem Wert.

Von Dirk Wirausky