Gehrden

Die Stadt wächst. Nach Angaben der Region Hannover hatte Gehrden Ende 2021 den bislang höchsten Bevölkerungsbestand in der Geschichte. Und erstmals liegt die Zahl der Menschen bei mehr als 15.700. Exakt 15.703 Bürgerinnen und Bürger lebten zum Stichtag 31. Dezember 2021 in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Gegenüber der letzten Berechnung Ende September ist dies ein Plus von zehn Personen. Ende 2020 lebten nach Angaben des Teams Statistik der Region 15.609 Personen in Gehrden. Zum Vergleich: 1970 lag die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohnern bei 8367, 1990 schon bei 12705, 2000 bei 14.730 und 2019 bei 15.455.

Gemeinsam mit Burgdorf und Sehnde hat Gehrden im vergangenen Jahr den höchsten Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Gegenüber 2020 stieg die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner um fast 1 Prozent.

Gänzlich unerwartet kommt die Entwicklung nicht. In den vergangenen zehn Jahren sind im Gehrdener Stadtgebiet zahlreiche Neubaugebiete entstanden. Im Osten der Kernstadt wurden mit den Baugebieten Thiemorgen, wo etwa 50 Eigenheime entstanden, Großes Neddernholz, auf deren Fläche mehr als 100 Grundstücke bebaut worden sind, und zuletzt Langes Feld III, wo sich mehr als 80 Haushalte angesiedelt haben, gleich drei große Gebiete für die Wohnbebauung freigegeben. Dazu kommen Neubaugebiete in Leveste und Lenthe.

Möglicherweise kann Gehrden sogar die 16.000-Einwohner-Grenzen in absehbarer Zeit knacken. Das nächste große Bauprojekt wird auf dem auf dem Gelände des ehemaligen Vorwerkgeländes im Westen der Kernstadt geplant – mit 160 Wohneinheiten. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass auch dieses Wohnquartier schnell vermarktet sein wird, Gehrden ist unter Bauwilligen äußerst beliebt. In der Vergangenheit hat die Nachfrage nach Bauland das Angebot deutlich übertroffen. Gehrden profitiert dabei von einem Trend: Gerade junge Familien suchen sich eine eigene und finanzierbare Bleibe außerhalb der Landeshauptstadt Hannover.