Gehrden

Gehrdens Politikerinnen und Politiker haben sich darauf verständigt, die Verkehrssituation vor den vier Schulen auf den Prüfstand zu stellen. Unter anderem soll verstärkt gegen die sogenannten Elterntaxis vorgegangen werden.

Auslöser ist ein Antrag der Ratsfraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und CDU. „Es geht uns um die Schulwegsicherheit“, sagte der grüne Ratsherr Dirk Piche im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung. Zu den bisherigen Ideen gehören unter anderem temporäre Straßensperrungen um Schulen und Kindertagesstätten für Elterntaxis morgens von 7.30 bis 8.30 Uhr und mittags von 12.15 bis 14 Uhr sowie die Einrichtung von Kiss & Ride-Zonen, in denen Kinder abgesetzt und abgeholt werden können, der Einsatz von Schülerlotsen und Präsenz vom Ordnungsamt und Polizei, um die Umsetzung des fließenden und ruhenden Verkehrs zu kontrollieren und notfalls zu sanktionieren.

Chaotische Zustände

Gerade die Verkehrssituation an der Grundschule Am Castrum ist zu Schulbeginn und nach Unterrichtsende unübersichtlich, gefährlich und chaotisch. Vor der Grundschule und der benachbarten Kindertagesstätte bringen Elterntaxis Kinder und Radfahrer immer häufiger in Gefahr. Morgens und mittags lösen zudem widerrechtlich geparkte Autos regelmäßig ein Verkehrschaos aus. In jüngster Vergangenheit hat es dort auch zwei Unfälle gegeben. Es werde deutlich, wie wichtig der Schutz der Gehrdener Kinder auf dem Weg zur und von der Schule ist, auch der Weg zu den Kindertagesstätten solle einbezogen werden, heißt es in dem Antrag. Die Verwaltung solle nunmehr Möglichkeiten darstellen, wie künftig in Gehrden die Kinder gefahrlos zur und von der Schule und den Kitas kommen. Die Vorschläge sollen gemeinsam mit den Leitungen der Schulen und Kits sowie Vertretern der Polizei und Verwaltung entwickelt werden.

Auch die SPD unterstützt den Vorstoß von CDU und Grüne. Michael Passior (SPD) machte aber deutlich, dass die Eltern nicht aus der Verantwortung genommen werden dürften. Heinz Strassmann (Bündnis 90/Die Grünen) forderte, dass alle Gehrdener Schulen einbezogen werden müssten. Auch am Matthias-Claudius-Gymnasium sei die Verkehrssituation morgens und mittags katastrophal. „Dort fahren Elterntaxis ohne Ende“, sagte er. Es müsse dringend Abhilfe geschaffen werden. Klaus Dörffer (CDU) sieht einen hohen Bedarf von Eltern, ihre Kinder zur Schule zu bringen. „Das wird es vermutlich immer geben“, meinte er. Mit Blick auf die Grundschule Am Castrum forderte er, dass bei dem geplanten Neubau auch der Außenbereich funktional verbessert werden müsse. „Es ist eine planerische Aufgabe, dort die Verkehrssituation zu ändern“, so Dörffer.

Grundschule in Empelde als Vorbild

Nina Grote (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, dass es das Ziel sein müsse, möglichst wenig fahrenden Verkehr vor den Schulen und Kitas zu haben. Und sie verwies auf die Nachbarkommune Ronnenberg. An der Grundschule Empelde gebe es gute Lösungsansätze. Dort stehen an der neuen Grundschule Auf dem Hagen für Elterntaxis drei spezielle Haltepunkte zur Verfügung. „Das könnten wir uns zum Vorbild nehmen“, sagte sie.

Von Dirk Wirausky