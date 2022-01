Innenstadtsanierung in Gehrden wird fortgesetzt

Gehrden

Die Innenstadtsanierung in Gehrden soll vom Marktplatz bis zum Dammtor fortgesetzt werden. Es ist der sechste und vermutlich letzte Abschnitt der Umgestaltung des Stadtzentrums, die vor mehr als acht Jahren begonnen hat.

In diesem Jahr soll damit begonnen werden, die Alte Straße und die Dammstraße zu erneuern. Die Stadt erhält dafür Landesmittel aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“. 675.000 Euro stehen bereit. In die Neugestaltung sind auch Bereiche des Dammtors und des Brauereiwegs eingebunden, berichtete die städtische Projektleiterin Christina Unselt im Ausschuss für Bau- und Städteplanung.

Steinweg ist das Vorbild

Fest steht, dass in der Dammstraße ein Baum beseitigt werden muss und die Fahrbahn bis zur Straße Dammtor neu asphaltiert wird. Darüber hinaus werden die Wasserleitung und die Hausanschlüsse erneuert, neue Bäume werden außerdem gepflanzt. „Der Ausbau und die Gestaltung orientieren sich an der Sanierung des Steinwegs“, sagte Unselt. An der Alte Straßen wird der südliche Fußweg erneuert. Ansonsten erhält auch dort die Fahrbahn einen neuen Belag, dazu sollen Bäume das Straßenbild verbessern. Darüber hinaus ist auch eine Umgestaltung des Platzes rund um die Grüninsel an der Kreuzung von Dammstraße und Dammtor geplant.

Die Kreuzung am Dammtor wird umgestaltet. Quelle: Dirk Wirausky

Die Sanierung wird vermutlich ein halbes Jahr dauern. Im Mittelpunkt stehen mehr Grün und eine sinnvolle Anordnung von Parkplätzen sowie eine neue Pflasterung der Straßen und Wege. Laut Unselt hat ein beauftragtes Büro die notwendige Vermessung der Straßenbereiche und Grundstücksgrenzen abgeschlossen. Dies sei die Grundlage für die weitere Planung und Ausarbeitung eines Konzeptentwurfes.

Sanierung der City hat 2013 begonnen

Die Innenstadtsanierung hatte 2013 an der Nordstraße begonnen, es folgten die Steintor-Kreuzung, der komplette Steinweg und zuletzt der Marktplatz inklusive des Geländes rund um die Margarethenkirche. Nach dem sechsten Bauabschnitt ist eine weitere Fortsetzung nicht gänzlich ausgeschlossen. Das ist jedoch eine Frage des Geldes. Wenn die Stadt bereit ist, weiteres Geld auszugeben, könnten auch noch Teile der Hüttenstraße und der Neuen Straße umgestaltet werden. Die Umgestaltung der City wird je zu einem Drittel von der Stadt, dem Land und dem Bund finanziert. Die Stadt fördert auch private Investitionen im Sanierungsgebiet.

Von Dirk Wirausky