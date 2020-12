Jahresrückblick: Das war 2020 in Gehrden los 

Gehrden

Es war ein besonderes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. In Gehrden ist in den vergangenen zwölf Monaten auch neben Corona viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Regiobus darf Betriebshof nicht bauen

Politischer Widerstand: Der Bau eines neuen Busdepots im Ostens Gehrdens wird verhindert. Quelle: Dirk Wirausky

Die Regiobus kann ihren neuen Betriebshof nicht wie vorgesehen in Gehrden bauen, weil eine Ratsmehrheit aus CDU, Grüne und AfD das nicht will. Die Gründe: Einheimische Betriebe könnten sich nicht erweitern, weil Regiobus die gesamte Gewerbefläche blockiere. Zudem vermissen die Gegner ein schlüssiges Verkehrskonzept.

Bürger fordern Abschaffung der Strabs

Klare Haltung: Viele Gehrdener Bürger lehnen die Straßenausbaubeitragssatzung ab. Quelle: Dirk Wirausky

Unsozial, existenzgefährdend und ungerecht sei die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) – das zumindest meinen mehr als 100 Gehrdener, die im Oktober gegen die Satzung protestieren. Sie fordern die Politik auf, die Strabs, nach der Anwohner für die Straßensanierung zahlen müssen, abzuschaffen. Ein Arbeitskreis befasst sich nun mit dem Thema.

Neues Klettergerüst an der Margarethenkirche

Seit November steht ein neues Spiel- und Klettergrüst auf dem Gelände der Kirche. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Umgestaltung des Stadtzentrums ist im Herbst beendet – mit zwei Besonderheiten: Einem Wasserspiel am Markt und einem Klettergerüst auf dem Gelände der Kirche. Die Margarethengemeinde hat sich entschlossen, im Zuge der Umgestaltung des Kirchengeländes ein Spielgerät auf dem Grundstück aufzustellen; mit Unterstützung zahlreicher Spenden.

Programm auf der Waldbühne ist ein voller Erfolg

Ein Höhepunkt auf der Waldbühne ist das Unplugged-Konzert der Band "The Jetlags" Quelle: Heidi Rabenhorst

Gute Idee, überragende Resonanz: Kurzfristig haben Malte Losert und Marcel Szot im Zusammenspiel mit dem Polizeihundesportverein ein Kultur- und Musikprogramm auf der Waldbühne auf dem Gehrdener Berg aus dem Hut gezaubert – aus einer Bierlaune heraus. Mit durchschlagendem Erfolg: Nahezu alle Veranstaltungen im Laufe von sechs Wochen sind ausverkauft; und auch den Musikprojekten des Matthias-Claudius-Gymnasium wird die Bühne zur Verfügung gestellt. Losert betont: „Die dicke Mark haben wir mit der Sache hier nicht gemacht. Wir haben das für die Kultur gemacht. Und für Gehrden.“

Dachgeschosswohnung brennt völlig aus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr können ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindern. Quelle: Stephan Hartung

Großalarm in der Innenstadt: Über einem ehemaligen Schuhgeschäft an der Gartenstraße ist im Mai durch einen technischen Defekt eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wird sie innerhalb von kurzer Zeit völlig zerstört. Die 71-jährige Bewohnerin erleidet leichte Verletzungen. Es entsteht ein Schaden in Höhe von rund 350.000 Euro.

Zitat des Jahres:

„Es ist das modernste Gymnasium in der Region.“

sagte Christian Schmidt, Schulleiter des Matthias-Claudius-Gymnasiums, nach Beendigung der mehrjährigen Sanierung der Schule.

Zahl des Jahres: 18

Millionen Euro wird der Bau der neuen Grundschule Am Castrum inklusive Festhalle kosten. Grundlage ist ein umfassendes Raumkonzept, das in enger Abstimmung mit der Schulleitung erarbeitet wird. Nun wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. 2025 soll die Schule stehen.

Menschen des Jahres

Bundesagrarministerin Julia Klöckner verleiht die Professor-Niklas-Medaille an den ehemaligen Tiho-Professor Jörg Hartung Quelle: Ronny Hartmann

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat dem Levester Professor Jörg Hartung die höchste Auszeichnung verliehen, die ihr Haus zu vergeben hat – die Professor-Niklas-Medaille in Gold. Hartung leitete 20 Jahre lang das Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover ( TiHo), und er war 26 Jahre lang ehrenamtliches Mitglied in der Tierschutzkommission des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, davon 20 Jahre als Vorsitzender.

Österreicher Des Jahres: Der Forscher Jama Natqi (Mitte) aus Gehrden. Quelle: Clemens Fabry

Ein Gehrdener wird Österreicher des Jahres in der Kategorie Forschung. Geschafft hat das Jama Nateqi. Der Mediziner ist in Gehrden aufgewachsen und hat am MCG sein Abitur gemacht. Gewürdigt wurde seine Entwicklung einer digitalen Diagnosehilfe für Covid-19.

Helfen Menschen in Corona-Zeiten: Tobias und Felicitas Butzer. Quelle: Privat

Helfen statt verharren. Die Geschwister Felicitas Butzer und ihr Bruder Tobias Butzer bieten nach Verkünden des Corona-Lockdowns im Frühjahr mit zahlreichen Helfern eine Einkaufshilfe in ganz Gehrden an.

Neuer Jugendbürgermeister: Niclas Hischke. Quelle: Stephan Hartung

Der 15-jährige Niclas Hischke ist neuer Jugendbürgermeister. Er wird in der konstituierenden Sitzung im Februar gewählt. Das neue Jugendparlament besteht aus 13 Mitgliedern. 321 von insgesamt 1497 wahlberechtigten Jugendlichen geben ihre Stimme ab.

Von Dirk Wirausky und Sarah Istrefaj