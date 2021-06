Gehrden

Die eigentlich für Januar geplante Jahresversammlung der Gehrdener Feuerwehr war wegen der Corona-Lage verschoben worden und fand jetzt statt. Doch so wie sonst auf den Versammlungen war es dennoch nicht: Aufgrund der geltenden Corona-Verordnung war es nicht möglich, eine Vollversammlung mit allen Abteilungen abzuhalten. Es fand nur eine Mitgliederversammlung der Einsatz- und Altersabteilungen statt.

Im Jahr 2020 wurde die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden zu 101 Einsätzen gerufen, gegliedert in 35 Brandeinsätze, 51 Hilfeleistungen, 14 Fehlalarme und eine Brandsicherheitswache. 23 Mal stand eine Menschenrettung im Vordergrund der Brand- und Hilfeleistungseinsätze. Zum Vergleich: 2019 musste die Gehrdener Feuerwehr 112 Mal ausrücken.

Hervorzuheben ist der Großbrand an der Gartenstraße. Dabei brannte das Dachgeschoss eines Wohn-und Geschäftshauses aus und der Dachstuhl des direkt angrenzenden Wohnhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Gehrden noch vier weitere Ortsfeuerwehren aus dem Stadtgebiet sowie die Drehleitern aus Wennigsen und der Feuerwache 4 der Berufsfeuerwehr Hannover.

Dienstbetrieb auf das Nötigste reduziert

„Die Einsatzzahlen blieben auch während der Pandemie nahezu konstant“, sagte Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke. Der Dienstbetrieb sei im vergangene Jahr allerdings auf die nötigsten Tätigkeiten reduziert worden. Um die Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden, wurden die technischen Überprüfungen und Wartungen weiterhin durchgeführt, die Ausbildung wurde am Anfang der Pandemie ausgesetzt und konnten den Sommer über in kleinen Gruppen unter Beachtung sämtlicher Hygienevorschriften wieder aufgenommen werden.

Zum Ende 2020 kam mit der dritten Welle allerdings wieder das Aus für die praktische Ausbildung. „Bis zum Juni 2021 wurde den Einsatzkräften theoretische Ausbildung über Onlineplattformen angeboten, die auch gut genutzt wurde“, so Fricke. Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen mussten bis heute aber abgesagt werden.

Auszeichnungen: Der stellvertretende Ortsbrandmeister Oliver Schröder (von links) und Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke sind 40 Jahre im Dienst, Torsten Zemke kommt auf 25 Jahre. Quelle: Feuerwehr Gehrden/Fricke

Die Mitgliederzahlen in den aktiven Abteilungen sind auch über die Zeit der Pandemie konstant geblieben, in der Einsatzabteilung gab es sogar Neuzugänge. Die Zahl der fördernden Mitglieder ist dagegen gesunken. „Der Grund ist wahrscheinlich in den fehlenden öffentlichen Veranstaltungen zu suchen“, mutmaßte Fricke. Die Feuerwehr hoffe darauf, dass sich dieser Trend wieder umkehre.

Beförderungen und Ehrungen

Bei den Wahlen zum Kommando wurden Timo Schröder im Amt des Zugführers und Tobias Winter als stellvertretender Zugführer bestätigt. Als Gruppenführer sind Rainer Kunze, Torsten Temps, Kai Dehn, Marvin Schindler, Marcel Kirmse, Benjamin Rosenbaum, Thimo Eichstädt, Dennis Großmann und Fabian Runge ins Amt gewählt worden. Befördert wurden Timo Schröder zum Oberbrandmeister, Dennis Großmann zum Hauptlöschmeister, Frank Eisenblätter zum Oberfeuerwehrmann sowie Lea Hölscher, Kilian Lüttich und Jan Meise zur Feuerwehrfrau beziehungsweise zu Feuerwehrmännern. Niklas Hischke wurde von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen.

Für 25-jährige Dienste im Feuerlöschwesen wurden Torsten Zemke und Benjamin Rosenbaum ausgezeichnet. Die Ehrung für 40-jährige Dienste erhielten der stellvertretender Ortsbrandmeister Oliver Schröder und Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke. Eine besondere Überraschung gab es für den ehemaligen Kassierer Fritz Marlin. Er wurde zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Gehrden ernannt.

„Die Corona-Pandemie ist noch nicht zu Ende, aber wir befinden uns auf einem guten Weg. Mehr als 80 Prozent der Einsatzkräfte sind bereits vollständig geimpft“, sagte Fricke zum Abschluss zufrieden.

Von Dirk Wirausky