Jugendbürgermeister Niklas Hischke gab zu: „Ich bin überrascht von der Entscheidung.“ Mit „von der Entscheidung“ meinte er den Beschluss des Rates der Stadt Gehrden, der es entgegen des Votums im Jugendparlament und des Ausschusses für Bildung, Erziehung und Betreuung abgelehnt hat, das Mindestalter für die Kandidatur um einen Sitz im Jugendparlament von 12 auf 14 Jahren heraufzusetzen.

Der Rat war sich in seiner jüngsten Sitzung durchweg einig, dass Kinder unter 14 Jahren die Möglichkeit haben sollen, im Jugendparlament aktiv mitzuwirken. „Wenn Zwölfjährige mitgestalten wollen, dann sollen sie sich auch in dem Gremium einbringen können“, sagte Michael Passior (SPD). Auch Kai Schönwald (CDU) sah das so. „Es gibt keinen wirklichen Grund, das Mindestalter hochzusetzen“, betonte er. Dies unterstützte zwar auch Heinz Strassmann (Bündnis 90/Die Grünen), allerdings hatte er ein ungutes Gefühl, einen Beschluss des Jugendparlaments abzulehnen. „Der Wunsch, das Mindestalter auf 14 Jahren zu erhöhen, war schließlich eine Entscheidung eines demokratisch gewählten Organs“, sagte er.

Neues Jugendparlament wird im Februar gewählt

Wie auch immer. Hischke, der sich dafür eingesetzt hatte, dass eine Kandidatur künftig erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich ist, versprach, dass sich das Jugendparlament der Entscheidung des Rates beugen werde. Probleme bereite der Beschluss aber dennoch. Die nächsten Wahlen zum Jugendparlament, die vermutlich zwischen dem 3. und 10. Februar stattfinden, seien auf eine Bewerbung mit 14 Jahre zugeschnitten worden. „Wir müssen jetzt relativ kurzfristig reagieren“, sagte Hischke in der Sitzung des Jugendparlaments am Donnerstagabend. Die Folge: Die Bewerbungsfrist soll verlängert werden, um auch alle interessierten Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren noch zu erreichen.

Bisher nur wenige Kandidaten

Doch unabhängig davon muss das Wahlprozedere sowieso verlängert werden. Zwar haben die Jungparlamentarier in den vergangenen Wochen in den sozialen Medien und auch direkt in den Schulen Werbung für eine Mitarbeit im Jugendparlament gemacht, doch die Resonanz ist äußerst verhalten. Bisher gibt es lediglich vier Kandidaten, dazu kommen drei interessierte Jugendliche. Zu wenig für das Nachwuchsgremium, 13 Jugendliche werden benötigt.

Jugendpfleger Christian Hilgers ist vor allem überrascht darüber, wie wenig Interesse es von Kindern und Jugendlichen am Matthias-Claudius-Gymnasium gibt. „Vermutlich brauchen die Schülerinnen und Schüler dort die direkte Ansprache“, sagte er. Auch Hischke weiß: „Wir müssen noch weitere Kandidaten finden.“ Die Bewerbungsfrist soll deshalb um einen Monat bis zum 18. Januar verlängert werden. Und vielleicht hilft der Ratsbeschluss nun doch weiter, und auch Jungen und Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren zeigen aktives Interesse.

