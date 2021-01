Gehrden

Die Mitglieder des Jugendparlaments weichen nicht von ihrer Forderung ab, dass ein Platz für eine Outdooranlage gefunden und dass der Vorplatz am Jugendpavillon umgestaltet werde soll. Und das müsse nach Vorstellungen der Nachwuchspolitiker möglichst schnell passieren. Diese Forderungen sind nicht neu. Bereits vor mehr als 20 Jahren war das Bedürfnis zu diesem Thema von Jugendlichen geäußert worden. Einen geeigneten Platz gibt es bis heute nicht.

Die Verwaltung hat in Gesprächen erneut etwas auf die Bremse getreten. Dort fehlt momentan das Geld und auch die personellen Ressourcen, um die Ideen umzusetzen. Deshalb wurde den Jugendlichen vorgeschlagen, die Neugestaltung des öden Platzes am Jugendpavillon in Zusammenhang mit dem Bau der neuen Mensa an der Oberschule, die 2023 stehen soll, zu kombinieren. Der gewünschte Spielpark wiederum soll in engen Zusammenhang mit dem Bau der neuen Großsporthalle realisiert werden.

Für das Hallenprojekt hat die Verwaltung auch schon einen Standort im Visier: eine Fläche in der Nähe der Kleingartenanlage an der Levester Straße. Auf einem Grünstreifen könne dort nach Ansicht der Stadt die Freizeitanlage errichtet werden. Allerdings sind dafür Gespräche mit den Eigentümern nötig. Noch nicht geklärt ist, ob die Stadt die Fläche kaufen kann.

Ort für Sport und Freizeitaktivitäten

Jugendliche wünschen sich einen Freitzeitbereich, auf der sie sich sportlich betätigen, aber auch abends noch zusammensitzen können, ohne dort von der Polizei oder Anwohnern weggeschickt zu werden. Der Platz sollte nicht zu weit außerhalb und gut zu erreich sein, ohne das Anwohner gestört werden. Die Anlage sollte zudem nicht an Öffnungszeiten gebunden sein.

Der Rat hatte dieser Forderung bereits mehrheitlich zugestimmt. Doch die Jugendparlamentarier scheinen dem nicht so recht zu trauen. „Wir sollten nicht darauf warten, was Stadt und Politik entscheiden“, sagte Tobias Butzer. Vielmehr sollte die Wünsche der Jugendlichen losgelöst von den anderen Vorhaben umgesetzt werden. Zumal es für den Bau der Sporthalle noch nicht einmal einen konkreten Zeitpläne gebe. „Im Allgemeinen dauert es immer länger als gedacht“, meinte Butzer. Und: Häufig würden die Bauprojekte auch teurer als gedacht, und dann könnte beispielsweise die Sanierung des Vorplatzes am Jugendpavillon dem Rotstift zum Opfer fallen, befürchtete Butzer.

Der Vorplatz am Jugendpavillon soll umgestaltet werden.

Grüne fordern Geldmittel

Allerdings: Anfang März wird ein Antrag der Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Soziales, Kultur und Sport verhandelt. Darin fordern die Grünen, dass die erforderlichen Geldmittel für die Erneuerung des Platzes am Jugendpavillon im aktuellen Haushalt der Stadt Gehrden berücksichtigt werden – und nicht erst im nächsten Doppeletat 2022/2023. „Wir fühlen uns dem Jugendparlament verpflichtet, diesen Platz neu zu gestalten“, so Heinz Strassmann von den Grünen. Zu den Ideen gehören Sitzgelegenheiten, Blumen, Hecken und Sportgeräte. Etwa 20.000 Euro würden die Gestaltungsarbeiten kosten. Johannes Schäftlein empfahl deshalb, zunächst abzuwarten, wie die politischen Gremien und der Rat in der Sache entscheiden.

Abgesehen davon macht sich bei den Jugendlichen eine gewisse Ungeduld breit. „Wenn unsere Wünsche mit den städtischen Vorhaben gekoppelt werden, dann dauert es noch lange, bis sie fertig sind“, sagte Jugendbürgermeister Niclas Hischke. Deshalb wollen die Nachwuchspolitiker, dass unabhängig vom Bau der Mensa und unabhängig vom Bau einer neuen Sporthalle ihre Anliegen verfolgt werden.

