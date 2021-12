Jugendparlament in Gehrden fordert bessere Fahrzeiten auf der Buslinie 500

Gehrden

Es ist eine der nachhaltigen Forderungen, die das Jugendparlament in dieser Wahlperiode formuliert hat: eine bessere Busanbindung an den S-Bahnhof in Weetzen. Sogar eine Unterschriftensammlung war vor mehr als einem Jahr gestartet worden. Die Liste mit fast 2000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern wurde dem Verkehrsausschuss der Region übergeben. Allein: Eine Verbesserung hat es nicht gegeben. Die Region lehnt das Ansinnen, das auch von der Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ und Teilen der Politik unterstützt wird, aus Kostengründen ab. Außerdem glaubt Regiobus, dass Gehrden durch den SprinH-Bus der Linie 500 gut an die Landeshauptstadt angebunden ist.

Das wiederum glauben die Jugendlichen nicht und lassen nicht locker. Wenn schon eine Verlängerung der Buslinie nach Weetzen ausgeschlossen wird, dann solle zumindest die Linie 500 den Bedürfnissen der Fahrgäste aus Gehrden gerecht werden. Das Jugendparlament fordert deshalb eine Anpassung der Taktung zu verschiedenen Stoßzeiten. „Das ist unabhängig von unserem Wunsch, dass die Linie 500 bis nach Weetzen verlängert werden soll“, betont Jugendbürgermeister Niclas Hischke.

Busse sind zu Stoßzeiten überfüllt

Konkret heißt es in dem Antrag, dass die Busse der Linie 500 montags bis freitags im Zeitraum von 6.30 bis 8 Uhr sowie zwischen 14 und 17 Uhr auf einen 5-Minuten-Takt, mindestens aber auf einen 7,5-Minuten-Takt in beide Richtungen erhöht werde. Die Busse seien am Morgen bereits ab Ronnenberg schon an ihrer Kapazitätsgrenze; diverse weitere Haltestellen würden aber noch bis nach Hannover folgen. Insbesondere Wettbergen und Mühlenberger Markt seien Haltestellen, wo eine deutliche Anzahl an Fahrgästen in die ohnehin schon überfüllten Busse zusteige. Aktuell pendeln die Busse der Linie 500 zwischen Gehrden und Hannover alle zehn Minuten.

Auch nachmittags sei nach Ansicht der Jungparlamentarier die Situation nicht besser. „Die Busse in den Nachmittagsstunden sind oft hoffnungslos überfüllt“, sagt Hischke. Man komme sich vor wie in einer Sardinenbüchse. Gerade in Zeiten von Corona bestehe Handlungsbedarf. Die Abstandsregeln könnten in den Bussen nicht eingehalten werden. Zudem würden die überfüllten Busse Fahrgäste abschrecken und darüber hinaus gerade ältere Menschen gefährden Die Taktung müsse verbessert werden, zumal für viele Nutzer der Linie 500 das Auto keine Alternative sei.

Nachtfahrangebot gewünscht

Ein weiterer Wunsch des Jugendparlaments ist es, die Taktung der Busfahrten auf der Linie 500 von Montag bis Sonnabend von 18.30 und 22 Uhr zwischen Gehrden und Hannover sowie von 19.30 und 22.30 Uhr zwischen Hannover und Gehrden zu verbessern. Nach Ansicht der Jugendlichen sollten sie alle 15 oder zumindest alle 20 Minuten fahren; aktuell sind die Busse zu den genannten Uhrzeiten alle 30 Minuten unterwegs. Aufgrund der veränderten Ladenöffnungszeiten bis 22 Uhr gebe es immer mehr Menschen, die abends mit den Öffentlichen Personennahverkehr unterwegs seien, meinen die Jugendlichen.

Das Jugendparlament möchte außerdem, dass auf der Linie 500 ein Nachfahrangebot am Wochenende eingeführt werde. Da sich insbesondere junge Menschen aus Gehrden am Wochenende in Hannover aufhalten, müsse es eine Möglichkeit geben, auch zu nächtlicher Stunde nach Gehrden zurückzukommen. Aktuell fahren der letzte Busse auf der Linie um 0.30 Uhr. „Danach gibt es bis etwa 5 Uhr eine große Lücke“, sagt Hischke. Und er zeigt dafür wenig Verständnis. „Es lässt sich für uns nicht verstehen, warum es ein solches Angebot in Gehrden aktuell nicht gibt“, sagt er. Warum könne beispielsweise jemand aus Barsinghausen nachts nach Hannover, aber jemand aus Gehrden nicht, fragt er.

Das Gremium sieht die Region aber nicht nur deswegen in der Pflicht. „Wir als Jugendparlament der Stadt Gehrden wünschen uns, dass Sie Ihre Entscheidung zur Angebotsausweitung im Sinne des Klimaschutzes, der Steigerung der Mobilität für Jugendlichen und auch im Rahmen der Verkehrswende, die sich die Region groß auf die Fahne geschrieben hat, umsetzen würden“, heißt es zum Abschluss des Antrags, der an die Regiobus weitergeleitet werden soll. Dabei hoffen die Jugendlichen, dass der Rat der Stadt die gewünschten Änderung im Fahrplan unterstützt.

Von Dirk Wirausky